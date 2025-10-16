onedio
Dikkat! Hayatındaki Erkek "Performative Male" Olabilir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
16.10.2025 - 17:05
16.10.2025 - 17:05

Artık hepimiz biliyoruz ki, bazı erkekler “iyi erkek” olmayı yaşamak yerine sadece oynuyor.

Sosyal medyada feminist, özelde toksik… Kadın haklarını savunuyor ama sıra duygusal sorumluluğa gelince ortadan kayboluyor. Peki hayatındaki erkek gerçekten farkındalıklı mı, yoksa sadece “performative” mi? 

Bu testle öğrenebilirsin! Dürüst ol, çünkü sonuçlar epey aydınlatıcı olacak...

Hayatındaki erkek bu davranışlardan hangilerini yapıyor/söyledi?

Gerçek Farkındalıkta Biri

Senin hayatındaki erkek büyük ihtimalle duygusal olarak olgun, farkındalıklı ve içten biri. Söyledikleriyle yaptıkları arasında bir denge var. Duygularını bastırmak yerine paylaşabiliyor, empatiyi sadece “dinlemek” değil, “anlamak” olarak yaşıyor. Bu tür erkekler, “performative” olmaktan uzak; çünkü iyi görünmeye değil, iyi olmaya odaklılar. Bu testin senin için güzel haberi şu: Gerçek duygusal güven mümkün. Böyle biriyle olmak, hem büyüme hem de dengeyi beraberinde getirir.

Niyet Var, Eylem Eksik

Bu erkek “iyi biri olmak istiyor”, ama bazen toplumsal kalıpların konforuna geri dönüyor. Kendisini sorguluyor ama o sorguyu eyleme dönüştürmekte zorlanıyor. Sözlerinde empati var, ama davranışlarıyla her zaman desteklemiyor. Öz farkındalığı tam gelişmemiş, duygusal sorumluluğu paylaşmakta eksik. Bu seviyede ilişki yıpratıcı olabilir ama tamamen umutsuz değil açık iletişim ve sınır çizmek, “performative” çizgiyi fark ettirebilir.

Red Flag Bölgesi!

Bu erkek, “iyi görünme” performansını bilinçsizce yapıyor. Kadınların yanında farkındalıklı gözükmek istiyor ama bu farkındalık sadece dışa dönük. Gerçekte, kendi ayrıcalığını sorgulamaktan kaçınıyor. Çoğu zaman iyi niyetli ama davranışlarıyla toksik düzeni sürdürüyor. Duygusal olgunluk taklidi, samimiyetle karıştırılmış durumda. Eğer bu tablo tanıdık geldiyse, duygusal mesafeni korumakta fayda var. Çünkü performatif erkekler, farkında olmadan çok enerji tüketir.

Tam Performative Male!

Bu erkek, duygusal farkındalık yarışında sahneye çıkmış gibi davranıyor ama özünde empati değil, imaj odaklı. Kadın dostu görünmeyi seviyor çünkü bu, ona sosyal puan kazandırıyor.

Gerçekte dinlemiyor, sadece “duyuyor gibi” yapıyor. İyi biriymiş gibi görünmeyi samimiyetten üstün tutuyor. Eleştirildiğinde hemen savunmaya geçiyor ve hatasını kabul etmek yerine anlatıyı değiştiriyor. Bu tür erkeklerle ilişkiler genellikle “sürekli bir tiyatro sahnesi” gibidir. Senin görevin sahneden inmek  çünkü gerçek sevgi, performanstan değil, dürüstlükten doğar.

