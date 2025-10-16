Dikkat! Hayatındaki Erkek “Performative Male” Olabilir!

Senin hayatındaki erkek büyük ihtimalle duygusal olarak olgun, farkındalıklı ve içten biri. Söyledikleriyle yaptıkları arasında bir denge var. Duygularını bastırmak yerine paylaşabiliyor, empatiyi sadece “dinlemek” değil, “anlamak” olarak yaşıyor. Bu tür erkekler, “performative” olmaktan uzak; çünkü iyi görünmeye değil, iyi olmaya odaklılar. Bu testin senin için güzel haberi şu: Gerçek duygusal güven mümkün. Böyle biriyle olmak, hem büyüme hem de dengeyi beraberinde getirir.