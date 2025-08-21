onedio
article/comments
article/share
Derin Talu'nun Sevgilisi Tanalp Tokgöz Kimdir? Tanalp Tokgöz Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.08.2025 - 12:09

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Derin Talu, dün akşam sevgilisini ilk kez gösterdi. Sevgilisiyle yaptığı paylaşımların ardından 'Derin Talu'nun sevgilisi kim, kaç yaşında?' soruları araştırılmaya başladı. Bizler de sizin için Tanalp Tokgöz'ün kim olduğunu araştırıp bulduk.

Derin Talu'nun sevgilisi Tanalp Tokgöz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularının cevabı için detaylar...

Derin Talu'nun Sevgilisi Tanalp Tokgöz Kimdir?

Derin Talu'nun sevgilisi Tanalp Tokgöz, 1994 doğumlu genç bir iş insanı. 2016 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Derin Talu'nun Sevgilisi Tanalp Tokgöz Kaç Yaşında, Nereli?

Derin Talu'nun sevgilisi Tanalp Tokgöz 31 yaşında. Nereli olduğu henüz bilinmiyor fakat İstanbul'da yaşadığı bilgiler arasında.

Derin Talu'nun Sevgilisi Tanalp Tokgöz Ne İş Yapıyor?

2016 yılında mezun olduktan sonra Lockton Omni'ye katılan Tanalp Tokgöz, brokerlik departmanında tüm deniz sigortası branşlarında hizmet veriyor.

Derin Talu'nun Sevgilisi Tanalp Tokgöz Instagram Hesabı

Derin Talu'nun paylaştığı fotoğraflara etiketlemediği sevgilisi Tanalp Tokgöz'ün Instagram'da 631 takipçisi bulunuyor.

Derin Talu'nun Sevgilisi Tanalp Tokgöz'ün Instagram Hesabı: @tanalptokgoz

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
