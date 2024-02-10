Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Deprem Konutları Kurasında ‘Tanıdık’ İsimler: AK Partili Şamil Tayyar ve Cevahir Asuman Yazmacı’ya ‘Ev Çıktı’!

Deprem Konutları Kurasında ‘Tanıdık’ İsimler: AK Partili Şamil Tayyar ve Cevahir Asuman Yazmacı’ya ‘Ev Çıktı’!

AK Parti
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
10.02.2024 - 16:43

AK Parti’de üç dönem milletvekilliği yapan Şamil Tayyar ve AK Parti’nin Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’nın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) düzenlediği Deprem Konutları Kura Çekimine dahil olduğu ve iki ismin de kuradan adının çıkarak ev kazandığı ortaya çıktı. 

İşte sosyal medyada büyük tepkilere neden olan haberin detayları… 

İçeriğin Devamı Aşağıda

AFAD’ın 4 Şubat tarihinde düzenlediği "Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi”nde ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerden birinin de AK Parti de 24, 25, ve 26. dönem Gaziantep Milletvekilliği yapan Şamil Tayyar olduğu ortaya çıktı.

AFAD’ın 4 Şubat tarihinde düzenlediği "Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi”nde ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerden birinin de AK Parti de 24, 25, ve 26. dönem Gaziantep Milletvekilliği yapan Şamil Tayyar olduğu ortaya çıktı.

Şamil Tayyar’a İslahiye’de 5. katta 2+1 daire çıktı.

Şamil Tayyar’a İslahiye’de 5. katta 2+1 daire çıktı.

Konu ile ilgili BirGün’e açıklama yapan Şamil Tayyar şunları söyledi:

Konu ile ilgili BirGün’e açıklama yapan Şamil Tayyar şunları söyledi:

“Kurada 2+1 85 metrekare ev çıktı. Babamın iki katlı bahçeli bir evi vardı. Ev benim üzerime kayıtlıydı ve ağır hasar raporu vermişlerdi. Bir süre sonra da yıkıldı. Hak sahibi olarak deprem konutuna başvurduk. Kurada çıkan evi de kardeşim aldı.”

Bir kura haberi de Şanlıurfa’dan geldi. Şanlıurfa’da AFAD ve TOKİ ortaklığıyla yapılan deprem konutları, 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilmişti.

Bir kura haberi de Şanlıurfa’dan geldi. Şanlıurfa’da AFAD ve TOKİ ortaklığıyla yapılan deprem konutları, 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilmişti.

Kura yöntemiyle teslim edilen konutlardan biri de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’ya çıktı. Yazmacı’nın ‘şansına’ 4. Katta 3+1 ev çıktı.

Kura yöntemiyle teslim edilen konutlardan biri de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’ya çıktı. Yazmacı’nın ‘şansına’ 4. Katta 3+1 ev çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Haberler sonrasında açıklama yapan milletvekili şunları söyledi:

Haberler sonrasında açıklama yapan milletvekili şunları söyledi:

“Asrın felaketi” olan, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde binlerce vatandaşımız gibi benim de evim yıkıldı. Olması gerektiği şekilde hiçbir ayrıcalık beklentim ve isteğim olmadan, her afetzede Türk vatandaşının hakkı olduğu gibi TOKİ’nin konutlarına başvuruda bulunmuştum. NOTER huzurunda yapılan “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası”nda bana da bir evin çıktığı bilgisini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da kentteki o günkü programları nedeniyle sonradan öğrendim. Her vatandaşımız gibi benim de hakkım olan bir hususta, önce yasal süreçler işletilerek yaptığım başvuru ve adil şekilde noter huzurunda yapılan kurayı bir ayrıcalık gibi sunmak en basit tabiriyle dezenformasyon, çarpıtmadır. Yasal bir hakkın kullanımını sansasyonel bir olaymış gibi sunmak habercilik değil, eğer hakkım olmamasına rağmen, bir şekilde bana bir ayrıcalık yapıldığı bilgisi varsa bunu çekinmeden her yerden paylaşmaktır gazetecilik. Kamuoyuna saygıyla sunarım”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?