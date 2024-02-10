Deprem Konutları Kurasında ‘Tanıdık’ İsimler: AK Partili Şamil Tayyar ve Cevahir Asuman Yazmacı’ya ‘Ev Çıktı’!
Deprem Konutları Kurasında ‘Tanıdık’ İsimler: AK Partili Şamil Tayyar ve Cevahir Asuman Yazmacı’ya ‘Ev Çıktı’!
AK Parti’de üç dönem milletvekilliği yapan Şamil Tayyar ve AK Parti’nin Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’nın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) düzenlediği Deprem Konutları Kura Çekimine dahil olduğu ve iki ismin de kuradan adının çıkarak ev kazandığı ortaya çıktı.
İşte sosyal medyada büyük tepkilere neden olan haberin detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
AFAD’ın 4 Şubat tarihinde düzenlediği "Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi”nde ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerden birinin de AK Parti de 24, 25, ve 26. dönem Gaziantep Milletvekilliği yapan Şamil Tayyar olduğu ortaya çıktı.
Şamil Tayyar’a İslahiye’de 5. katta 2+1 daire çıktı.
Konu ile ilgili BirGün’e açıklama yapan Şamil Tayyar şunları söyledi:
Bir kura haberi de Şanlıurfa’dan geldi. Şanlıurfa’da AFAD ve TOKİ ortaklığıyla yapılan deprem konutları, 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilmişti.
Kura yöntemiyle teslim edilen konutlardan biri de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’ya çıktı. Yazmacı’nın ‘şansına’ 4. Katta 3+1 ev çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Haberler sonrasında açıklama yapan milletvekili şunları söyledi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda