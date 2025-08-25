Denizleri Kurtarmak: Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen Deniz Projelerini Anlattı

Denizlere dair yakın geçmişteki ilk çalışmamız, İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi ve İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama-Araştırma Merkezi (İTÜ PolReC) Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, Kaptan Barbaros Büyüksağnak ve Bilfen Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Serhan Kal’ın bir sponsorluk talebiyle bize gelmesiyle başladı. Bir yıl önce Arktik Okyanusu’nda Norveç’e bağlı bir takımada olan Svalbard üzerinden Bilfen Fen Lisesi öğrencilerine yaptırdıkları küçük bir kutup seyahatini anlattılar. Orada bir istasyon kurduklarını, bir yıldır bu istasyondan veri aldıklarını, kutuplardaki her gün aldıkları ısı verisi üzerinden veri üretmeye ve iklim değişikliğini ölçmeye çalıştıklarını aktardılar.

Atmosferdeki sıcak havayı dengede tutan, hayati önemdeki deniz buzlarının erimesiyle ve ekosistemi tehdit etmesiyle dünyada küresel iklim değişikliğinin en fazla etkilediği yerlerden biri olan Kuzey Kutbu aslında bilimsel araştırmalar için önemli bir merkez. Ancak anlattıklarına göre ülkemizden daha önce Antarktika seferleri yapılmış olsa da, o tarihe kadar Kuzey Kutbu’na hiç bilimsel araştırma gemisi gitmemişti, bilimsel çalışmalar yapılmamıştı. Kuzey Kutbu’nda buzulların erimesiyle yeni bir ticaret yolu açılmaktaydı ve bu ticaret yolundan öncelikli olarak istifade edebilecek ülkelerin belirleneceği kriterler arasında burada bilimsel çalışma yapmış olmak da yer alacaktı.

Hem daha ileri düzeyde bilimsel çalışmaların yapılabilmesi hem bunun ilk kez olması hem de ilerideki bu ticari avantajdan Türkiye’nin yararlanabilmesi için Arktik bir bilim seferinin çok elzem göründüğünü düşündük. Böylece “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi” Bankamız desteği ve İTÜ PoLReC liderliği ile 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

O tarihten bu yana kutup bölgelerine kamu inisiyatifinde seferler düzenlenmeye devam etti. Hatta çok yakın tarihli bir gelişme olarak sekiz bakanlık ve TÜBİTAK koordinasyonunda “Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu” kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 2019’da bir bilimsel seferle başlayan Kutup bölgesindeki varlığımızın; ülkemizdeki kutup araştırmalarını yönlendirecek ve Kutuplardaki konumumuzu güçlendirecek bu üst düzey kurulla birlikte devam etmesi çok sevindirici.