Denizleri Kurtarmak: Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen Deniz Projelerini Anlattı
İklim krizinden doğal varlıkların korunmasına, cinsiyet eşitliğinden eğitimde fırsat eşitliğine tüm bu sorunlarla mücadele etmek üzere yapılanlar bir çatı kavram olarak sürdürülebilirlik altında ele alınıyor. Ancak zaman içerisinde sürdürülebilirliğin arkasına sığınarak yapılan işlerle kavramın içinin boşaldığını, anlamını yitirdiğini gördük. Dolayısıyla esas sorunlarla mücadeleye de zarar verdiğini düşünmeye başladık.
Aslında her vatandaşın, her kurumsal vatandaşın sorumluluk üstlenmesi gereken; tek bir kişi ya da kurumun mutlak bir çözüm üretmesinin mümkün olmadığı bu konularda tüm tarafların katılımı, el birliği, dayanışması ve gönül vererek çalışması çok önemli. Biz de bu konularda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ancak bunu belirli kavramlar altında anlatmak yerine konuyu çok geniş anlamda ilerlemenin, kalkınmanın sürekliliğinin doğayla iç içe olması ve doğayı gözetmesi olarak ele almayı tercih ediyorum.
İklim değişikliğiyle mücadelede deniz ekosisteminin rolü büyüyor
Denizlere dair ilk çalışmamız: İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi’ne destek
Seferin beklenmedik sonuçlarından biri: Glider cihazı ile tanıştık
Müsilaj: Bütün denizlerden daha hızlı kirlenen ve daha fazla ısınan bir iç denizde doğal bir sonuç
Deniz, insan faaliyetleriyle kirleniyor, yine insanların gönüllü faaliyetleriyle korunuyor
Müsilajı anlamak ve sorunun ortaya çıkışını belgelemek için ilk adım: “Bir Umut Marmara” Belgeseli
Arktik Seferi’nde tanıştığımız glider, müsilaj ile yeniden hayatımıza girdi: Deniz Kâşifi’nin Bilim Dünyasına Kazandırılması
Çözümün anahtarı olan arıtma için finansman desteği: Suya Değer Kredisi
TÜDAV iş birliği: Sempozyum sponsorluğundan Deniz Çayırları ve Mercanların korunmasına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Onyedi Eylül Üniversitesi ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projelerini başlattı
Ticaretin girdiği her alan düzenleniyor ama denizlerin nasıl korunacağına dair bir düzenleme yok
