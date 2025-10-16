"Dengeden Olman Lazım!" Dediler, Kadın Kilo Aldı!
Modern kadına görev listesi verdiler.
Sabah meditasyonunu yap,
Probiyotik içmeyi unutma,
Çocuğunu Montessori ile yetiştir,
Kocanla sağlıklı iletişim kur,
Arada manifest et,
Manifestler tutmuyorsa frekansını yükselt,
Ama her şeyden önemlisi: Dengede kal.
Kızma.
Darılma.
Ağlama.
Bozulma.
Çünkü bozulursan…
Birilerinin enerjisi düşer.
Senin frekansın düşer..
Ne oldu peki?
Sonra biri çıkıp dedi ki:
Sana bir sır vereyim mi?
