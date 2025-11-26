onedio
Darıca Hayvanat Bahçesi'nde Görüntülenen Ayı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Darıca Hayvanat Bahçesi'nde Görüntülenen Ayı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.11.2025 - 12:31

Hayvanat bahçeleri binlerce kişinin ziyaret ettiği alanlar olsa da son yıllarda tartışılan bir konu. Özellikle hayvanseverler hayvanların doğal ortamında koparılmasını, hayvanların kalabalıklar önünde kafeslerde veya kapalı alanlarda sergilenmesini yanlış buluyor. Bazı görüntüler ise bu alanlarda hayvanların ne kadar zorluk çektiğini gözler önüne seriyor. Kocaeli'de bulunan ve Türkiye'nin en bilindik hayvanat bahçelerinden olan Darıca Hayvanat Bahçesi ise farklı türlerde yüzlerce hayvana ev sahipliği yapıyor. Bu hayvanların arasında ise depresif halleriyle dikkat çeken bir ayı sosyal medyaya düştü ve gündem oldu.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
