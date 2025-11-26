Darıca Hayvanat Bahçesi'nde Görüntülenen Ayı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hayvanat bahçeleri binlerce kişinin ziyaret ettiği alanlar olsa da son yıllarda tartışılan bir konu. Özellikle hayvanseverler hayvanların doğal ortamında koparılmasını, hayvanların kalabalıklar önünde kafeslerde veya kapalı alanlarda sergilenmesini yanlış buluyor. Bazı görüntüler ise bu alanlarda hayvanların ne kadar zorluk çektiğini gözler önüne seriyor. Kocaeli'de bulunan ve Türkiye'nin en bilindik hayvanat bahçelerinden olan Darıca Hayvanat Bahçesi ise farklı türlerde yüzlerce hayvana ev sahipliği yapıyor. Bu hayvanların arasında ise depresif halleriyle dikkat çeken bir ayı sosyal medyaya düştü ve gündem oldu.