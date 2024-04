Çok Sevilen Dünyaca Ünlü Roman "Gone With the Wind" Hakkında Az Bilinen 10 Büyüleyici Gerçek

Bu aynı zamanda kitabın geçici başlığıydı. Mitchell kitaba Bugles Sang True ya da Not in Our Stars isimlerini vermeyi de düşündü. Sonunda karar verdiği başlık Ernest Dowson'ın Non Sum Qualis Eram Bonae sub Regno Cynarae adlı şiirinden geliyor:

'Çok şey unuttum, Cynara! Rüzgârla birlikte gitti (Gone With the Wind), Güller savurdu, güller kalabalığa karıştı, Dans etti, senin solgun, kayıp zambaklarını aklımdan çıkarmak için'