Çok Sevilen Dünyaca Ünlü Roman "Gone With the Wind" Hakkında Az Bilinen 10 Büyüleyici Gerçek

Rüzgar Gibi Geçti artık bir klasik olsa da, yayınlandığı dönemde herkes bu epik romanın hayranı değildi ve buna eleştirmenler de dahil. The New York Times'ın kitap eleştirmeni Ralph Thompson hiç etkilenmemişti. Eleştirileri arasında:

'Tarihsel arka plan kitabın başlıca erdemidir ve Bayan Mitchell'in eserine ne kadar önem atfedilirse atfedilsin, bu roman inandırıcı olmayan ve biraz da saçma olan olay örgüsünün yanında rükuş bir zamane hikayesidir.' gibi bir ifade de var.