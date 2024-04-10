Çok Sevilen Dünyaca Ünlü Roman "Gone With the Wind" Hakkında Az Bilinen 10 Büyüleyici Gerçek
Çok Sevilen Dünyaca Ünlü Roman "Gone With the Wind" Hakkında Az Bilinen 10 Büyüleyici Gerçek
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/3...
1936'da bugün, Margaret Mitchell'in 'Rüzgar Gibi Geçti' romanı yayımlandı. Doğum günü şerefine, Pulitzer Ödüllü bu roman hakkında bilmediğiniz 10 şeyi sıralıyoruz! İşte o liste...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Margaret Mitchell kitabı can sıkıntısından yazdı.
2. Neredeyse kimse onun kitap yazdığını bilmiyordu.
3. Mitchell'in kitabı yayınlamak gibi bir planı yoktu.
4. Scarlett ilk başta Pansy olarak düşünülmüştü.
5. Tara'nın ismi de yazım aşamasında farklıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Doktor Holliday Mitchell'in kuzeniydi.
7. Scarlett ve Rhett'e ne olduğunu Mitchell de bilmiyor.
8. Kitabı okumamış olsanız bile son satırını bir yerlerden duymuşsunuzdur. "TOMORROW IS ANOTHER DAY."
9. Romanın kötüleyenleri de vardı.
10. Eser, film haklarıyla bir rekora imza attı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda