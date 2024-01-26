Ukraynalı Fotoğrafçı Marta Syrko Ölümle Yüzleşen Ukrayna Savaş Gazilerini Sanatına Konu Ediyor
Ukraynalı Fotoğrafçı Marta Syrko Ölümle Yüzleşen Ukrayna Savaş Gazilerini Sanatına Konu Ediyor
Kaynak: https://www.euronews.com/culture/2023...
Lvivli 28 yaşındaki fotoğrafçı Ukrayna'da engellilerle ilgili algıları değiştirmek istiyor. 'Heykel serisi' askerleri yeni bir ışık altında gösteriyor.
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Ukraynalı fotoğrafçı Marta Syrko, Paris'teki Louvre Müzesi'ne ilk ayak bastığı günü hatırlıyor. Eski eserler galerisinde yürürken antik Yunan ve Roma'dan gelen klasik heykellere hayran kalmıştı.
Syrko, "Heykel serisi" adını verdiği en yeni projesiyle bu felsefeyi kendi çalışmalarında keşfediyor.
Syrko, ışık ve gölgelerle oynayarak konularını bir rüyadaymış ya da başka bir zamandan bir tablodaymış gibi gösteriyor.
Ukrayna'nın batısındaki Lviv'den gelen Syrko, Rusya'nın geçen yılki geniş çaplı işgalinden bu yana sokaklarda giderek daha fazla engelli genç gördükten sonra bu seriyi başlatmak için ilham aldığını söylüyor. Savaştan önce bile engelliler için erişilebilirlik ülke genelinde bir sorundu.
Ukraynalı yetkililer morallerini yüksek tutmak amacıyla resmi rakamları açıklamaktan kaçındı.
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28 yaşındaki güzel sanatlar fotoğrafçısı, bu seride "kahramanlarım" dediği özneleriyle konuşarak, kamera karşısında açıkça durabilmeleri konusunda onları rahatlatmak için çok zaman harcadı.
Fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşmaya başladığında aldığı destek karşısında hayrete düştüğünü söylüyor fotoğrafçı.
Syrko'nun Heykel Serisi ile iletmek istediğini söylediği iki mesaj var - biri Avrupalılar, diğeri Ukraynalılar için.
Ukrayna için bu seriyle verdiği mesaj ise, çeşitlilik ve kapsayıcılık fikri etrafında birleşmekle ilgili. "Ülkemdeki neredeyse herkesin savaşla bir şekilde bağlantılı akrabaları veya arkadaşları var" dedi.
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