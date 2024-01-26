Ukraynalı Fotoğrafçı Marta Syrko Ölümle Yüzleşen Ukrayna Savaş Gazilerini Sanatına Konu Ediyor

Ancak tasvir ettiği şey fanteziden çok uzak - acımasız gerçek şu ki, giderek artan sayıda genç Ukraynalı savaş alanından kırılmış olarak dönüyor ve bir ulus olarak Ukrayna, onurlu bir şekilde yaşayabilmelerini sağlamak için radikal değişiklikler yapmak zorunda.