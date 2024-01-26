Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Ukraynalı Fotoğrafçı Marta Syrko Ölümle Yüzleşen Ukrayna Savaş Gazilerini Sanatına Konu Ediyor

Ukraynalı Fotoğrafçı Marta Syrko Ölümle Yüzleşen Ukrayna Savaş Gazilerini Sanatına Konu Ediyor

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 18:32

Lvivli 28 yaşındaki fotoğrafçı Ukrayna'da engellilerle ilgili algıları değiştirmek istiyor. 'Heykel serisi' askerleri yeni bir ışık altında gösteriyor.

Kaynak: https://www.euronews.com/culture/2023...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ukraynalı fotoğrafçı Marta Syrko, Paris'teki Louvre Müzesi'ne ilk ayak bastığı günü hatırlıyor. Eski eserler galerisinde yürürken antik Yunan ve Roma'dan gelen klasik heykellere hayran kalmıştı.

Ukraynalı fotoğrafçı Marta Syrko, Paris'teki Louvre Müzesi'ne ilk ayak bastığı günü hatırlıyor. Eski eserler galerisinde yürürken antik Yunan ve Roma'dan gelen klasik heykellere hayran kalmıştı.

'Euronews Kültür'e verdiği demeçte 'Bazılarının yüzlerinin bir kısmı eksikti, bir tanesinin kolları yoktu. 'Ve bu anıtlara paha biçilemez. Dünyadaki tüm insanlar onları görmeye geliyor. Ama aynı zamanda çok kırılganlar. Aynı şey insanlar için de geçerli.'

Syrko, "Heykel serisi" adını verdiği en yeni projesiyle bu felsefeyi kendi çalışmalarında keşfediyor.

Syrko, "Heykel serisi" adını verdiği en yeni projesiyle bu felsefeyi kendi çalışmalarında keşfediyor.

Bu samimi fotoğraf seti, Ukrayna'da devam eden savaşta yaralanan asker ve sivilleri tasvir ediyor. En savunmasız hallerinde, incelikle buruşturulmuş beyaz bir çarşaf dışında neredeyse çıplak, savaş yaraları açıkça görülebilen bu kişiler, Syrko'nun Louvre'da gördüğü heykellere benzeyecek şekilde poz vermişler.

Syrko, ışık ve gölgelerle oynayarak konularını bir rüyadaymış ya da başka bir zamandan bir tablodaymış gibi gösteriyor.

Syrko, ışık ve gölgelerle oynayarak konularını bir rüyadaymış ya da başka bir zamandan bir tablodaymış gibi gösteriyor.

Ancak tasvir ettiği şey fanteziden çok uzak - acımasız gerçek şu ki, giderek artan sayıda genç Ukraynalı savaş alanından kırılmış olarak dönüyor ve bir ulus olarak Ukrayna, onurlu bir şekilde yaşayabilmelerini sağlamak için radikal değişiklikler yapmak zorunda.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv'den gelen Syrko, Rusya'nın geçen yılki geniş çaplı işgalinden bu yana sokaklarda giderek daha fazla engelli genç gördükten sonra bu seriyi başlatmak için ilham aldığını söylüyor. Savaştan önce bile engelliler için erişilebilirlik ülke genelinde bir sorundu.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv'den gelen Syrko, Rusya'nın geçen yılki geniş çaplı işgalinden bu yana sokaklarda giderek daha fazla engelli genç gördükten sonra bu seriyi başlatmak için ilham aldığını söylüyor. Savaştan önce bile engelliler için erişilebilirlik ülke genelinde bir sorundu.

Kâr amacı gütmeyen gruplara göre, Rusya'nın işgalinden bu yana 10 bin kadar Ukraynalının uzuvlarını kaybettiğine inanılıyor.

Ukraynalı yetkililer morallerini yüksek tutmak amacıyla resmi rakamları açıklamaktan kaçındı.

Ukraynalı yetkililer morallerini yüksek tutmak amacıyla resmi rakamları açıklamaktan kaçındı.

Bu tabu, Syrko'yu savaş devam ederken yaralı askerlerle ilgili bir fotoğraf serisi oluşturmanın iyi bir fikir olup olmadığı konusunda endişelendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

28 yaşındaki güzel sanatlar fotoğrafçısı, bu seride "kahramanlarım" dediği özneleriyle konuşarak, kamera karşısında açıkça durabilmeleri konusunda onları rahatlatmak için çok zaman harcadı.

28 yaşındaki güzel sanatlar fotoğrafçısı, bu seride "kahramanlarım" dediği özneleriyle konuşarak, kamera karşısında açıkça durabilmeleri konusunda onları rahatlatmak için çok zaman harcadı.

'Bazen bu proje sırasında, özellikle de kıyafetsiz poz vermekten biraz utandıklarını fark ettim' dedi.

Fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşmaya başladığında aldığı destek karşısında hayrete düştüğünü söylüyor fotoğrafçı.

Fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşmaya başladığında aldığı destek karşısında hayrete düştüğünü söylüyor fotoğrafçı.

'Böyle bir destek beklemiyordum' dedi. 'Fotoğraflarını çektiğim son kahramanımın derisinin yüzde 70'i yanmıştı ve neredeyse ölüyordu. İnsanların ona mesaj attığını ve çok destekleyici olduklarını, hediyeler gönderdiklerini gördüm.

Syrko'nun Heykel Serisi ile iletmek istediğini söylediği iki mesaj var - biri Avrupalılar, diğeri Ukraynalılar için.

Syrko'nun Heykel Serisi ile iletmek istediğini söylediği iki mesaj var - biri Avrupalılar, diğeri Ukraynalılar için.

Savaş başladığından beri zamanını Amsterdam ve Lviv arasında bölüştürüyor, Avrupa'da reklam ve moda projeleri, ülkesinde ise sosyal projeler üzerinde çalışıyor. Fotoğraflarının Avrupalılara hala bir savaş olduğunu hatırlatmanın bir yolu olduğunu söylüyor.

Ukrayna için bu seriyle verdiği mesaj ise, çeşitlilik ve kapsayıcılık fikri etrafında birleşmekle ilgili. "Ülkemdeki neredeyse herkesin savaşla bir şekilde bağlantılı akrabaları veya arkadaşları var" dedi.

Ukrayna için bu seriyle verdiği mesaj ise, çeşitlilik ve kapsayıcılık fikri etrafında birleşmekle ilgili. "Ülkemdeki neredeyse herkesin savaşla bir şekilde bağlantılı akrabaları veya arkadaşları var" dedi.

'Artık bunun kolektif bir sorun olduğunu anlıyorsunuz. Ve bence buna gerçekten alışıyoruz ve engelli insanları normal bir sosyal hayata daha fazla entegre etmenin yollarını bulacağız.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?