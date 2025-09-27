Çoğu Hayvanın Pembe: Zürafaların Dilleri Neden Siyahtır?
Zürafalar uzun boyları, benekli derileri ve zarif yürüyüşleriyle Afrika’nın en dikkat çekici canlıları arasında. Günün büyük kısmını ağaç yapraklarını yiyerek geçiriyorlar. Bunu yaparken kullandıkları en önemli özelliklerinden biri de tam 50 santimetreyi bulan uzun dilleri. Ancak bu dillerin rengi çoğu memeliden farklı. Neredeyse siyah görünen bu renk uzun yıllardır merak konusu. Peki zürafaların dili neden böyle görünüyor? Bakalım...
Uzmanlara göre zürafaların dilindeki koyu renk, yoğun melanin pigmentinden kaynaklanıyor.
Gün boyu yemek yeme alışkanlıkları da bu rengin nedenlerinden biri.
Peki zürafaların dilleri neden bu kadar uzun?
