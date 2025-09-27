Çoğu Hayvanın Pembe: Zürafaların Dilleri Neden Siyahtır?

Melanin, deride ve dokularda güneş ışınlarını emerek koruma sağlayan doğal bir madde. İnsanlarda bronzlaşmayı sağlayan bu pigment, zürafalarda dilin uç kısmında yoğunlaşıyor. Çünkü dilin bu bölümü sürekli olarak dışarıda ve güneşin zararlı UV ışınlarına maruz kalıyor.

Dilin ağız içinde kalan kısmı ise daha çok pembe. Bunun nedeni, dilin bu bölgesinin güneşle daha az temas etmesi. Böylece zürafaların dili hem işlevsel hem de biyolojik olarak korunmuş oluyor. Eğer bu pigment olmasaydı, zürafalar gün boyu yaprak toplarken dilleri kolayca güneş yanığına uğrayabilirdi.