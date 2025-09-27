onedio
Çoğu Hayvanın Pembe: Zürafaların Dilleri Neden Siyahtır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.09.2025 - 12:33

Zürafalar uzun boyları, benekli derileri ve zarif yürüyüşleriyle Afrika’nın en dikkat çekici canlıları arasında. Günün büyük kısmını ağaç yapraklarını yiyerek geçiriyorlar. Bunu yaparken kullandıkları en önemli özelliklerinden biri de tam 50 santimetreyi bulan uzun dilleri. Ancak bu dillerin rengi çoğu memeliden farklı. Neredeyse siyah görünen bu renk uzun yıllardır merak konusu. Peki zürafaların dili neden böyle görünüyor? Bakalım...

Uzmanlara göre zürafaların dilindeki koyu renk, yoğun melanin pigmentinden kaynaklanıyor.

Melanin, deride ve dokularda güneş ışınlarını emerek koruma sağlayan doğal bir madde. İnsanlarda bronzlaşmayı sağlayan bu pigment, zürafalarda dilin uç kısmında yoğunlaşıyor. Çünkü dilin bu bölümü sürekli olarak dışarıda ve güneşin zararlı UV ışınlarına maruz kalıyor.

Dilin ağız içinde kalan kısmı ise daha çok pembe. Bunun nedeni, dilin bu bölgesinin güneşle daha az temas etmesi. Böylece zürafaların dili hem işlevsel hem de biyolojik olarak korunmuş oluyor. Eğer bu pigment olmasaydı, zürafalar gün boyu yaprak toplarken dilleri kolayca güneş yanığına uğrayabilirdi.

Gün boyu yemek yeme alışkanlıkları da bu rengin nedenlerinden biri.

Zürafalar, San Diego Hayvanat Bahçesi verilerine göre günde yaklaşık 34 kilo yaprak tüketiyor. Ancak her lokmada yalnızca birkaç yaprak alabildikleri için neredeyse bütün gün yemek yiyorlar. Bu da dillerinin sürekli güneşe maruz kalmasına yol açıyor. Koyu renk pigment, bu uzun beslenme saatlerinde dilin korunmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca zürafaların en çok tercih ettiği akasya ağaçlarının dalları dikenlerle dolu. Bu dikenlerin arasında dolaşan dili hem uzunluğu hem de yapısı sayesinde korunuyor. Dil kaslı bir tabaka ile destekleniyor ve üzerini kaplayan yoğun tükürük, antiseptik özelliği sayesinde küçük yaraların enfeksiyon kapmasını engelliyor.

Peki zürafaların dilleri neden bu kadar uzun?

Zürafaların dili hayvanlar alemindeki en uzun dillerden biri. Ortalama 45-50 santimetreyi bulabiliyor. Yani neredeyse yarım metre! Karşılaştırma yapmak gerekirse, bizim dilimiz ortalama 8 santimetre. Aradaki farkı düşününce, zürafaların dili bizimkinden yaklaşık altı kat daha uzun.

Bu inanılmaz uzunluk, onların ağaçların en yüksek dallarına ulaşmasını sağlıyor. Boyları zaten 5 metreye yaklaşsa da, akasya ağaçları 12 metreye kadar çıkabiliyor. İşte burada o uzun, kıvrak dil devreye giriyor. Zürafalar bu sayede hem en taze yapraklara uzanabiliyor hem de diğer otçul hayvanlarla rekabet etmek zorunda kalmıyor.

