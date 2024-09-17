Çocuğunuzun Üniversite Seçimi Sırasında Ailesi Olarak Dikkat Etmeniz Gereken 13 Şey

Çocuğunuzun ilgi alanları onun hangi alanda başarılı olabileceğinin ve mutlu olabileceğinin bir göstergesidir. Bu nedenle onun hangi derslerden hoşlandığını ve hangi aktivitelerde başarılı olduğunu değerlendirin. İlgi alanlarına göre bir üniversite ve bölüm seçmek onun motivasyonunu ve başarısını artırabilir. Ayrıca, ilgi duyduğu alanlarda staj veya gönüllü çalışmalar yapması kararını daha da netleştirebilir.