Çocuğunun Beslenme Çantasına Hangi Sağlıklı Atıştırmalığı Koymalısın?

Erkan Tuna Budak
16.09.2025 - 19:03

Beslenme çantası hazırlamak bazen “Şunu koysam eve geri gelir mi?” diye düşünmekten ibaret olabiliyor. Çocuğun neyi seviyor, neyi geri çeviriyor, işte burada belli oluyor. Sen soruları yanıtla, biz de sana hangi sağlıklı atıştırmalığın o çantaya en çok yakışacağını söyleyelim!

Başlıyoruz! Çocuğunla gün içinde ne kadar ilgilendiğini öğrenelim!

Çocuğun her gün olmasa bile iki günde bir meyve ve/ya sebze tüketiyor mu?

Sence sağlıklı bir atıştırmalıkta bunlardan hangisi olmamalı?

Şimdi kurutulmuş bir meyve seçmeni istiyoruz!

Bir kuruyemiş seçer misin?

Çocuğun meyve suyu sever mi?

Atıştırmalık seçerken senin için en önemli kriter ne oluyor?

Son sorudayız! Onun küçük bir kaçamak yapmasına göz yumduğun bir gün beslenme çantasında neyi görürüz?

Evde kuruttuğun meyveler!

Senin çocuğun meyveyle arası bayağı iyi görünüyor. Elma dilimleri, mandalina, üzüm ya da mevsime göre bir avuç erik hiç de fena olmaz. Hepsi çantada taşınabilir, vitamin deposu ve tok tutucu seçenekler. Bir de bayağı pratik atıştırmalıklar. Tek dikkat etmen gereken şey ise çantada ezilmemeleri. Onun dışında hem tatlı isteğini dengeler hem de çocuğun enerjisini yüksek tutar!

Tam buğday unlu bir sandviç!

Çocuğun biraz daha doyurucu şeylerden hoşlanıyor gibi. Tam buğday ekmeğine beyaz peynir, avokado dilimi ya da incecik hindi füme ekleyebilirsin. Yanına marul ya da salatalık da sıkıştırdın mı mis gibi olur. Hatta çocuğunla beraber onun sevdiği meyve ve sebzeleri, hatta beraber yapacağınız ev yapımı sos bile olur! Fast food tadını verir ama malzemeler gayet temiz. Böylece öğleye kadar açlık krizleri başlamaz!

Yoğurt ve kuruyemiş!

Senin çocuğun süt ürünleriyle arası iyi gibi duruyor! Tek başına yoğurt yeterli olmayabilir, o yüzden yanına ceviz, fındık ya da badem gibi minik kuruyemişler eklemek şahane bir çözüm olacak. Hem kalsiyum hem sağlıklı yağ almış olur. Böylece kantinden abur cubura yönelme ihtimali azalır. Tek dikkat etmen gereken şey ise saklama kabının kapağı tam kapatmazsan çantada küçük bir sürpriz ile karşılaşabilir... Aman dikkat!

Ev yapımı granola bar veya kek!

Tatlıdan kopmak zor ama onun tatlı sevdasını daha sağlıklı hale getirebilirsin. Beyaz un yerine yulaf, şeker yerine muz veya hurma püresiyle hazırlanan küçük kekler ya da enerji barları, çocuğun tatlı isteğini dengeleyen seçenekler olacak. Yanına süt koyarsan iyice doyurucu olur. Paketli ürünlere rakip olacak kadar da lezzetli. Hem sen içini rahat ettirirsin hem de o tatlıdan mahrum kalmamış olur.

Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
