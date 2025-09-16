Çocuğunun Beslenme Çantasına Hangi Sağlıklı Atıştırmalığı Koymalısın?

Çocuğun biraz daha doyurucu şeylerden hoşlanıyor gibi. Tam buğday ekmeğine beyaz peynir, avokado dilimi ya da incecik hindi füme ekleyebilirsin. Yanına marul ya da salatalık da sıkıştırdın mı mis gibi olur. Hatta çocuğunla beraber onun sevdiği meyve ve sebzeleri, hatta beraber yapacağınız ev yapımı sos bile olur! Fast food tadını verir ama malzemeler gayet temiz. Böylece öğleye kadar açlık krizleri başlamaz!