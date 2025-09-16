Çocuğunun Beslenme Çantasına Hangi Sağlıklı Atıştırmalığı Koymalısın?
Beslenme çantası hazırlamak bazen “Şunu koysam eve geri gelir mi?” diye düşünmekten ibaret olabiliyor. Çocuğun neyi seviyor, neyi geri çeviriyor, işte burada belli oluyor. Sen soruları yanıtla, biz de sana hangi sağlıklı atıştırmalığın o çantaya en çok yakışacağını söyleyelim!
Başlıyoruz! Çocuğunla gün içinde ne kadar ilgilendiğini öğrenelim!
Çocuğun her gün olmasa bile iki günde bir meyve ve/ya sebze tüketiyor mu?
Sence sağlıklı bir atıştırmalıkta bunlardan hangisi olmamalı?
Şimdi kurutulmuş bir meyve seçmeni istiyoruz!
Bir kuruyemiş seçer misin?
Çocuğun meyve suyu sever mi?
Atıştırmalık seçerken senin için en önemli kriter ne oluyor?
Son sorudayız! Onun küçük bir kaçamak yapmasına göz yumduğun bir gün beslenme çantasında neyi görürüz?
Evde kuruttuğun meyveler!
Tam buğday unlu bir sandviç!
Yoğurt ve kuruyemiş!
Ev yapımı granola bar veya kek!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
