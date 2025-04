Cinayet Şüphelisi Komiser Yardımcısı Beraat Etmişti: Yeşim Akbaş’ın Öldürülmesi Yine Gündem Oldu

“Yesim Akbaş. 26 yaşında, bu genc yaşında 2 güzellik salonu işletmesinin sahibi. Şarkılar söyleyen, birçok enstrüman çalabilen, pırıl pırıl bir genç kadin. Anne ve babasının biriciği. Yesim’in “ya bana bir şey olursa, bensiz ne yaparlar?” diye endişe ettigi, 4’ü göremeyen 5 kedisi, 2 köpeği, kaplumbağası ve bahçesinde tedavisini üstlendiği onlarca sokak hayvanı var. Tüm ömrünü dokunabildiği hayatları güzelleştirerek geçirmiş.

14 Nisan 2023'te, polis lojmanında, henüz 10 gündür tanıdığı polis Doğan Can Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybediyor. İncelemere göre Yesim’in kendi yaşamına son vermiş olması imkansız. Bahsi geçen polis memurunun geçmişi hiç de parlak degil. Doğan Can Yıldız, yasa disi bir sekilde polis veri tabanından bilgi sorguladığı, görev esnasında alkollü olduğu gibi gerekçelerle Manisa’ya sürülüyor. Polis lojmanında ikamet ediyor olmasının sebebi, eski evinde alkolün etkisiyle silahını ateşleyerek eve zarar vermesi. Doğan Can Yıldız’ın eski eşi 2022 şubat ayında Cimer’e, 2022 mart ayında ise “Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği”ne, Doğan Can Yıldız tarafından şiddet gördüğü ve “Ölmek mi istiyorsun?” denilerek birçok kez kafasına silah dayandığına dair ifade veriyor.

Yeşim, Doğan Can Yıldız’la evlilik niyetiyle görüşmeye başlıyor. Ancak olaydan kısa sure önce evli oldugunu öğrenmesi uzerine ayrılmak istiyor. Doğan Can Yıldız’ın “Sen gidersen gözüm döner.” dediği yazışmalar mevcut. Tüm bu delillere rağmen Doğan Can Yıldız kısa bir süre tutuklu yargılandıktan sonra beraat ediyor. Tek gerekçeyse Yesim’in antidepresan kullanıyor olması.

Yesim’in sevgili ailesi cinayetin intihar denilerek kapatılacağına dair endişe duyuyor. Kızlarının ölümüyle yarım kalan aile, adalet mücadelesinde her gün kızlarının nasıl vurulduğunu anlatmak zorunda kalarak bin parçaya bölünüyor acıdan.”