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Cinayet Şüphelisi Komiser Yardımcısı Beraat Etmişti: Yeşim Akbaş’ın Öldürülmesi Yine Gündem Oldu

Cinayet Şüphelisi Komiser Yardımcısı Beraat Etmişti: Yeşim Akbaş’ın Öldürülmesi Yine Gündem Oldu

Manisa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2025 - 23:33

Manisa’da güzellik solunu sahibi 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, 2023’ün Nisan ayında kentte komiser yardımcısı olarak görev yapan Doğan Can Yıldız’ın kaldığı lojmanda silahla vurulmuş halde bulunmuştu. 

Doğan Can Yıldız tutuklanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. 1 yıldan fazla süren mahkeme sonucunda Yıldız, suçu sabit görülmeyerek beraat etmişti.

Akbaş ailesinin adalet arayışı sürerken, eski adı Twitter olan X’te yapılan bir paylaşımla Yeşim Akbaş cinayeti yeniden gündem oldu.

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“abedofflowers” isimli X kullanıcısı, 2023 yılında hayatını kaybeden Yeşim Akbaş cinayetini paylaştı.

“abedofflowers” isimli X kullanıcısı, 2023 yılında hayatını kaybeden Yeşim Akbaş cinayetini paylaştı.
twitter.com

Yesim Akbaş. 26 yaşında, bu genc yaşında 2 güzellik salonu işletmesinin sahibi. Şarkılar söyleyen, birçok enstrüman çalabilen, pırıl pırıl bir genç kadin. Anne ve babasının biriciği. Yesim’in “ya bana bir şey olursa, bensiz ne yaparlar?” diye endişe ettigi, 4’ü göremeyen 5 kedisi, 2 köpeği, kaplumbağası ve bahçesinde tedavisini üstlendiği onlarca sokak hayvanı var. Tüm ömrünü dokunabildiği hayatları güzelleştirerek geçirmiş.

14 Nisan 2023'te, polis lojmanında, henüz 10 gündür tanıdığı polis Doğan Can Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybediyor. İncelemere göre Yesim’in kendi yaşamına son vermiş olması imkansız. Bahsi geçen polis memurunun geçmişi hiç de parlak degil. Doğan Can Yıldız, yasa disi bir sekilde polis veri tabanından bilgi sorguladığı, görev esnasında alkollü olduğu gibi gerekçelerle Manisa’ya sürülüyor. Polis lojmanında ikamet ediyor olmasının sebebi, eski evinde alkolün etkisiyle silahını ateşleyerek eve zarar vermesi. Doğan Can Yıldız’ın eski eşi 2022 şubat ayında Cimer’e, 2022 mart ayında ise “Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği”ne, Doğan Can Yıldız tarafından şiddet gördüğü ve “Ölmek mi istiyorsun?” denilerek birçok kez kafasına silah dayandığına dair ifade veriyor.

Yeşim, Doğan Can Yıldız’la evlilik niyetiyle görüşmeye başlıyor. Ancak olaydan kısa sure önce evli oldugunu öğrenmesi uzerine ayrılmak istiyor. Doğan Can Yıldız’ın “Sen gidersen gözüm döner.” dediği yazışmalar mevcut. Tüm bu delillere rağmen Doğan Can Yıldız kısa bir süre tutuklu yargılandıktan sonra beraat ediyor. Tek gerekçeyse Yesim’in antidepresan kullanıyor olması.

Yesim’in sevgili ailesi cinayetin intihar denilerek kapatılacağına dair endişe duyuyor. Kızlarının ölümüyle yarım kalan aile, adalet mücadelesinde her gün kızlarının nasıl vurulduğunu anlatmak zorunda kalarak bin parçaya bölünüyor acıdan.”

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Manisa’nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında geçen yıl 14 Nisan'da, saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız'ın kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Akbaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. 

Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Doğan Can Yıldız, sevk edildiği hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine 19 Nisan'da İzmir'in Bayraklı ilçesinde gözaltına alınan Yıldız, bu kez tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamede mermi çekirdeğinin Yeşim Akbaş'ın sağ temporoparietal bölgesinden girip sol temporal bölgeden vücudu terk ederek tavana çarptığı hususu dikkate alındığında; kovanın olay yerinde ne amaçla bulunduğu belli olmayan, evin tabanından da bağımsız yaklaşık 20 santim uzunluğundaki 3 santim enindeki beyaz bir mermer blok üzerinde yan yatmış şekilde, çekirdeğin de hemen bloka bitişik vaziyette bulunmasının böyle bir pozisyonda intihar etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. 

Ayrıca Akbaş'ın sağlak olduğu ve merminin sağ taraftan girdiği hususu nazara alındığında her iki elinden atış artığı çıkmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Şüpheli komiser yardımcısı cinayetten hemen sonra ellerini kolonya ile yıkamış

Şüpheli komiser yardımcısı cinayetten hemen sonra ellerini kolonya ile yıkamış

İddianamede; daha önceki ifadesinde yüzündeki yaralanmayı sevdiği kedinin yaptığı ve vücudundaki izlerin görev yaptığı sırada yakaladığı suçlu ile boğuşurken olduğunu ileri süren Doğan Can Yıldız'ın, olaydan sonra hemen üzerini değiştirdiği, elinde ve tırnak aralarında bulunan kanı silmek için kolonya kullandığı vurgulandı.

Doğan Can Yıldız'ın olaydan hemen sonra üzerinde gördükleri şortta ve görmedikleri ikinci bir şortta atış artığının tespit edilmesinin de hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu kaydedildi. Yıldız'ın, görevinde kullandığı beylik tabancasıyla Akbaş'ı, başına tek el ateş ederek öldürüp, 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' suçlarını işlediğine yönelik yeterli delil oluşturduğu belirtildi.

Bilirkişi raporunda çelişkili ifadeler

Bilirkişi raporunda çelişkili ifadeler

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda Yeşim Akbaş'ın aldığı alkolün ve kullandığı ilaçların etkisiyle intihar etmiş ya da etmemiş de olabileceği belirtildi.

Raporda ayrıca, Akbaş'ın silahı tutuş şekliyle de intihar etmiş ya da etmemiş de olabileceği kaydedildi.

Akbaş Ailesi'nin avukatı Barış Özbay, bilirkişi raporunun çelişkilerle dolu ve taraflı olduğunu ifade ederek bir heyet tarafından yeniden rapor hazırlanarak mahkemeye sunulmasını talep etti.

Savcı en üst sınırdan ceza istedi, mahkeme heyeti 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi ile beraat verdi.

Savcı en üst sınırdan ceza istedi, mahkeme heyeti 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi ile beraat verdi.

Tarafların dinlenmesinin ardından savcı mütalaasını açıklayıp, sanık Yıldız'ın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasın talep etti. Mütalaanın ardından duruşmaya 20 dakika ara verildi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, suçunun sabit olmaması nedeniyle tutuklu sanık Doğan Can Yıldız'ın 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek beraatına karar verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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