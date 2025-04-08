Cinayet Şüphelisi Komiser Yardımcısı Beraat Etmişti: Yeşim Akbaş’ın Öldürülmesi Yine Gündem Oldu
Cinayet Şüphelisi Komiser Yardımcısı Beraat Etmişti: Yeşim Akbaş’ın Öldürülmesi Yine Gündem Oldu
Manisa’da güzellik solunu sahibi 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, 2023’ün Nisan ayında kentte komiser yardımcısı olarak görev yapan Doğan Can Yıldız’ın kaldığı lojmanda silahla vurulmuş halde bulunmuştu.
Doğan Can Yıldız tutuklanmış ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. 1 yıldan fazla süren mahkeme sonucunda Yıldız, suçu sabit görülmeyerek beraat etmişti.
Akbaş ailesinin adalet arayışı sürerken, eski adı Twitter olan X’te yapılan bir paylaşımla Yeşim Akbaş cinayeti yeniden gündem oldu.
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“abedofflowers” isimli X kullanıcısı, 2023 yılında hayatını kaybeden Yeşim Akbaş cinayetini paylaştı.
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Ne olmuştu?
Şüpheli komiser yardımcısı cinayetten hemen sonra ellerini kolonya ile yıkamış
Bilirkişi raporunda çelişkili ifadeler
Savcı en üst sınırdan ceza istedi, mahkeme heyeti 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi ile beraat verdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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