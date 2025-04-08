Oğlu Protestolarda Tutuklanan Anne Anlattı: "Kafasına Silahla Vurmuşlar"
Oğlu Protestolarda Tutuklanan Anne Anlattı: "Kafasına Silahla Vurmuşlar"
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında gerçekleştirilen protesto gösterilerinde çoğu üniversite öğrencisi 301 kişi tutuklanmıştı.
Bugün üniversiteli gençler Kadıköy’de buluşma gerçekleştirdi ve protestolarda tutuklanan Kaan Kütük isimli gencin annesi oğlunun yaşadıklarını anlattı. Annenin iddiasına göre oğlu 3 polis tarafından kafasına silahla vurularak dövülmüş.
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Üniversite öğrencileri, akşam saatlerinde Kadıköy İskele’de tutuklanan arkadaşları için bir araya geldi.
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“Benim oğlumun burnu kırık, kafasında dikiş var”
Gösterilerde kızı tutuklanan bir babanın açıklamaları ise şöyle oldu.👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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