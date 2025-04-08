Oğlu Protestolarda Tutuklanan Anne Anlattı: "Kafasına Silahla Vurmuşlar"

“Zor günler yaşıyoruz, karanlık günler. Bir umudumuz sizde. Demokratik, barışçıl, meşru bir tepki gösterdiniz. Neşeniz ile, şarkılarınız ile, vicdanınız ile bunu yaptınız. Gururluyuz, onur duyuyoruz. Yüz binlerce insan sizlerle dayanışma içerisinde. Sıra arkadaşlarınız haksız, hukuksuz tutuklandılar. Onlardan sizlere selam var, sizleri çok özlüyorlar. Sıra arkadaşlarına, ailelerine kavuşmak istiyorlar. Ve, umutlarını hiç tüketmemişler. Ailelere sesleniyoruz. Korkuyu aştık. Bakın gözlerimize, hiç korkunun esamesi var mı? Bakın çocuklarımıza, gözlerinde hiç korkunun ifadesi var mı? İktidara sesleniyoruz, çocuklarımız derhal bırakılsın”