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Oğlu Protestolarda Tutuklanan Anne Anlattı: "Kafasına Silahla Vurmuşlar"

Oğlu Protestolarda Tutuklanan Anne Anlattı: "Kafasına Silahla Vurmuşlar"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2025 - 22:07

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında gerçekleştirilen protesto gösterilerinde çoğu üniversite öğrencisi 301 kişi tutuklanmıştı.

Bugün üniversiteli gençler Kadıköy’de buluşma gerçekleştirdi ve protestolarda tutuklanan Kaan Kütük isimli gencin annesi oğlunun yaşadıklarını anlattı. Annenin iddiasına göre oğlu 3 polis tarafından kafasına silahla vurularak dövülmüş.

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Üniversite öğrencileri, akşam saatlerinde Kadıköy İskele’de tutuklanan arkadaşları için bir araya geldi.

Üniversite öğrencileri, akşam saatlerinde Kadıköy İskele’de tutuklanan arkadaşları için bir araya geldi.

Sloganlar atarak “Gençlik Dayanışma Sahnesi” etkinliği için Ferstival Park'a yürüyen öğrenciler, tutuklu arkadaşlarının isimlerini tek tek okudu. 

Silivri'den gönderilmiş mesajlar okundu.

“Benim oğlumun burnu kırık, kafasında dikiş var”

“Benim oğlumun burnu kırık, kafasında dikiş var”

Üniversiteler adına hazırlanmış ortak bildirinin ardından tutuklanan, gözaltında kötü muamele gören öğrencilerin aileleri söz aldı.

Gösterilerde tutuklanan Kaan Kütük isimli gencin annesi, “Oğlumun eziyetlerini anlatmak istiyorum' diyerek söz aldı ve 'Saraçhane’de bir kız, polis tarafından tekmeyle darp ediliyor. Ona yardım edeyim derken biber gazı sıkıp, yere yatırıyorlar benim çocuğumu. 3 kişi dövüyorlar, kafasına silahla vuruyorlar. Burnu kırık, vücudunda darp izleri var, kafasında dikiş var. Kaburgası ağrıyor ve nefes almakta çok zorluk çekiyor ve şiddetten artık bayılıyor. İki koluna giriyorlar, sürükleyerek, ayağında ayakkabısı yok, Gayrettepe'ye götürülüyor.” ifadelerini kullandı.

Gösterilerde kızı tutuklanan bir babanın açıklamaları ise şöyle oldu.👇

Gösterilerde kızı tutuklanan bir babanın açıklamaları ise şöyle oldu.👇

Zor günler yaşıyoruz, karanlık günler. Bir umudumuz sizde. Demokratik, barışçıl, meşru bir tepki gösterdiniz. Neşeniz ile, şarkılarınız ile, vicdanınız ile bunu yaptınız. Gururluyuz, onur duyuyoruz. Yüz binlerce insan sizlerle dayanışma içerisinde. Sıra arkadaşlarınız haksız, hukuksuz tutuklandılar. Onlardan sizlere selam var, sizleri çok özlüyorlar. Sıra arkadaşlarına, ailelerine kavuşmak istiyorlar. Ve, umutlarını hiç tüketmemişler. Ailelere sesleniyoruz. Korkuyu aştık. Bakın gözlerimize, hiç korkunun esamesi var mı? Bakın çocuklarımıza, gözlerinde hiç korkunun ifadesi var mı? İktidara sesleniyoruz, çocuklarımız derhal bırakılsın

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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