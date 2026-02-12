onedio
Çığlıkların Efendisi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Hayko Cepkin

Ecem Bekar
12.02.2026 - 13:01

Sahneye çıktığı ilk andan itibaren alışılmışın dışındaki tarzı, sarsıcı makyajları ve yer yer yerinden oynatan çığlıklarıyla hayatımıza giren Hayko Cepkin, Türk rock müziğinin en özel karakterlerinden biri. Peki, Yozgatlı bir ailenin ferdi olarak başlayan bu hikaye, nasıl oldu da dev stadyumları dolduran bir efsaneye dönüştü?

Hayko'nun o eşsiz vokal tekniği tesadüf değil.

Özel Getronagan Ermeni Lisesi’ni bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde şan, solfej ve piyano dersleri alarak işin mutfağına girdi. Çeşitli yerlerden aldığı armoni dersleriyle de yeteneğini akademik bir disiplinle birleştirdi. Yani o sahnedeki devleşen sesin arkasında yılların emeği ve eğitimi var.

Onu tanımadan çok önce aslında birçok albümde parmağı vardı.

Kurban, Öztürk, Ogün Sanlısoy ve Aylin Aslım gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı, klavye çaldı ve düzenlemeler yaptı. Murathan Mungan'ın 'Söz Vermiş Şarkılar' albümünde bile onun dokunuşlarını görmek mümkün. Yani Hayko, sektöre en alttan, mutfaktan girip tırnaklarıyla kazıyarak zirveye çıktı.

İlk albümü aslında bir demoydu!

2005 yılında çıkan 'Sakin Olmam Lazım' albümü, aslında Hayko’nun evindeki odasında kendi başına kaydettiği bestelerden oluşuyordu. Kendisi bu albümü hala bir 'demo' olarak nitelendirse de, Türk rock müzik dinleyicisi için bu albüm tam bir devrim niteliğindeydi. Kendi iç dünyasını ve sancılarını anlattığı bu çalışma, efsanevi kariyerinin fitilini ateşledi.

Hayko Cepkin müziğinde konseptlere bayılır.

İkinci albümü 'Tanışma Bitti' ile profesyonelliğini bir üst seviyeye taşırken, temanın 'korku' olduğunu ve insanların bu duygusuyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Üçüncü albümü 'Sandık' ile odağını 'ölüm'e, yani kaçınılmaz gerçeğe çevirdi. 2012'de ise 'Aşkın Izdırabını...' diyerek aşkın o can yakan tarafını kendine has tarzıyla masaya yatırdı.

Düetlerin en yakışan ismi!

Hayko, bu toprakların müziğine her zaman vefalı davrandı.

2016 yılında "Beni Büyüten Şarkılar Vol.1" albümüyle hepimizi nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Hayko’nun içindeki sahne ışığı sadece konserlerle sınırlı kalmadı.

2022-2023 yıllarında 'Jekyll & Hyde' müzikalinde başrol oynayarak oyunculuk yeteneğini de konuşturdu. İki farklı kişiliği aynı bedende canlandırırken sergilediği performans, onun ne kadar komple bir sanatçı olduğunu tüm Türkiye’ye bir kez daha gösterdi.

Onun konserine gitmek sadece müzik dinlemek demek değil.

Yozgat’tan Şirince’ye uzanan bir yolculuk!

1978 doğumlu, Yozgatlı Ermeni bir ailenin ferdi olan Hayko, köklerini ve samimiyetini hiç kaybetmedi. İstanbul'un gürültüsünden kaçıp Şirince'ye yerleşerek kurduğu hayat, aslında onun özgür ruhunun bir yansıması. Doğaya olan tutkusu, hayvan hakları savunuculuğu ve ekstrem sporlara olan ilgisiyle o, müziğin çok ötesinde yaşayan bir ilham kaynağı.

