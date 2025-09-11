CHP Genel Başkanı Özgür Özel İlk Kez Tartışmalı İl Başkanlığı Binasına Geldi
CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak atanmış ve polis müdahalesi ile binaya girmişti. CHP ise il başkanlığı binasının taşındığını, binanın genel başkana tahsis edildiğini açıklamıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün ilk kez tartışmalı il binasına gelerek çalışma ofisine gitti. Özel’in ofisinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmesi bekleniyor.
CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binasında hafta başında büyük olaylar çıkmıştı.
Özgür Özel olaylardan sonra ilk kez binaya geldi.
