CHP Genel Başkanı Özgür Özel İlk Kez Tartışmalı İl Başkanlığı Binasına Geldi

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.09.2025 - 15:24

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak atanmış ve polis müdahalesi ile binaya girmişti. CHP ise il başkanlığı binasının taşındığını, binanın genel başkana tahsis edildiğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün ilk kez tartışmalı il binasına gelerek çalışma ofisine gitti. Özel’in ofisinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmesi bekleniyor.

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binasında hafta başında büyük olaylar çıkmıştı.

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP milletvekilleri ve vatandaşların engellemesine rağmen polisin müdahalesi ile binaya girmiş ancak başkanlık katına çıkamamıştı.

CHP de İstanbul İl Başkanlığı’nın taşındığını açıklamış ve binanın CHP Genel Başkanı çalışma ofisi yapıldığını duyurmuştu. Binada hafta başından beri kalabalık bir polis ekibi bekliyordu ancak polis ekiplerinin bugün binayı terk ettiği paylaşıldı.

Özgür Özel olaylardan sonra ilk kez binaya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaşananlardan sonra ilk kez çalışma ofisi olarak binaya bugün geldi. Partililer genel başkanı kapıda karşıladı. Özgür Özel’in çalışma ofisindeki görüntüleri de paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’daki çalışma ofisinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmesi bekleniyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
