ChatGPT Sınır Tanımıyor: Antik Yunanca Yazıtı Günümüz Türkçesine Çevirdi!

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, aldığı yeni güncelleme sayesinde pek çok yeni özelliği kullanıma sundu. GPT-4o duyurulduğundan beri ise pek çok kullanıcı yapay zeka robotunun sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, ChatGPT'nin Antik Yunanca bir yazıtı Türkçeye çevirmesini istedi.

Kaynak: Twitter