ChatGPT Sınır Tanımıyor: Antik Yunanca Yazıtı Günümüz Türkçesine Çevirdi!
ChatGPT Sınır Tanımıyor: Antik Yunanca Yazıtı Günümüz Türkçesine Çevirdi!
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, aldığı yeni güncelleme sayesinde pek çok yeni özelliği kullanıma sundu. GPT-4o duyurulduğundan beri ise pek çok kullanıcı yapay zeka robotunun sınırlarını zorlamaya devam ediyor.
Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, ChatGPT'nin Antik Yunanca bir yazıtı Türkçeye çevirmesini istedi.
Kaynak: Twitter
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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT bugüne kadarki başarılı performansıyla kullanıcılarını şaşırtmayı başarmıştı.
Özellikle dil alanındaki gelişmeleriyle heyecanlandıran Gpt-4o o gün bugündür kullanıcıların merakını cezbediyor haliyle.
GPT-4o, bu kez de Asklepieion'da bulunan Antik Yunanca bir metini Türkçeye çevirdi.
ChatGpt, antik metnin Pergamon'da (bugünkü Bergama) bulunmuş olduğunu be sağlık tanrısı Asklepion'a adanmış bir kütüphanenin inşasını onurlandırmak için dikilmiş olabileceğini belirtiyor.
Yunanca metnin Türkçe çevirisi ise şu şekilde;
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