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ChatGPT Sınır Tanımıyor: Antik Yunanca Yazıtı Günümüz Türkçesine Çevirdi!

ChatGPT Sınır Tanımıyor: Antik Yunanca Yazıtı Günümüz Türkçesine Çevirdi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.05.2024 - 17:58

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, aldığı yeni güncelleme sayesinde pek çok yeni özelliği kullanıma sundu. GPT-4o duyurulduğundan beri ise pek çok kullanıcı yapay zeka robotunun sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, ChatGPT'nin Antik Yunanca bir yazıtı Türkçeye çevirmesini istedi.

Kaynak: Twitter

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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT bugüne kadarki başarılı performansıyla kullanıcılarını şaşırtmayı başarmıştı.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT bugüne kadarki başarılı performansıyla kullanıcılarını şaşırtmayı başarmıştı.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, geçtiğimiz günlerde AI botuna yeni bir güncelleme geldiğini açıklamıştı. Yeni tanıtılan GPT-4o, sesli çeviri yapabilme, insan gibi diyalog kurabilme gibi pek çok yeni özelliğe sahip.

Özellikle dil alanındaki gelişmeleriyle heyecanlandıran Gpt-4o o gün bugündür kullanıcıların merakını cezbediyor haliyle.

Özellikle dil alanındaki gelişmeleriyle heyecanlandıran Gpt-4o o gün bugündür kullanıcıların merakını cezbediyor haliyle.

Bugüne kadar yazdığı doğal metinlerle herkesi şaşırtmaya başlayan ChatGPT, artık yalnızca metinlerle de sınırlı değil. 

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı, Birinci Dünya Savaşı zamanında el yazısıyla yazılan bir mektubu Türkçeye çevirmişti.

Detaylar için;

GPT-4o, bu kez de Asklepieion'da bulunan Antik Yunanca bir metini Türkçeye çevirdi.

GPT-4o, bu kez de Asklepieion'da bulunan Antik Yunanca bir metini Türkçeye çevirdi.

Bundan sonra Antik kentlerde gezerken yanınızda bir yapay zeka aracı bulundurmak isteyeceksiniz!

ChatGpt, antik metnin Pergamon'da (bugünkü Bergama) bulunmuş olduğunu be sağlık tanrısı Asklepion'a adanmış bir kütüphanenin inşasını onurlandırmak için dikilmiş olabileceğini belirtiyor.

ChatGpt, antik metnin Pergamon'da (bugünkü Bergama) bulunmuş olduğunu be sağlık tanrısı Asklepion'a adanmış bir kütüphanenin inşasını onurlandırmak için dikilmiş olabileceğini belirtiyor.
twitter.com

Yunanca metnin Türkçe çevirisi ise şu şekilde;

Yunanca metnin Türkçe çevirisi ise şu şekilde;

Meclis ve Halk,

Asya Metropolü ve iki kez Neokoros

Pergamon'un (şehri) vatandaşları

Birinci onuru

Fl. Melitini adlı kadını

Metropolü'nün Neos'u ve annesi

Fl. Mitropolopyraneos'un

Asklipios'un kutsal kitabı

olarak onurlandırdı.

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