ChatGPT Eğitimde İşe Yarıyor mu? Bilimsel Yanıt Geldi

Son yıllarda ChatGPT gibi üretici yapay zekâ araçlarının eğitimde nasıl kullanılması gerektiği üzerine çok sayıda çalışma yapıldı. 2025 yılında yayımlanan ve 51 çalışmanın bulgularının incelendiği kapsamlı bir meta-analiz (Wang & Fan, 2025), bu konudaki ilk güçlü bilimsel yanıtı verdi: ChatGPT, doğru kullanıldığında öğrenmeyi gerçekten destekliyor. ChatGPT, öğrencilerin akademik başarısını anlamlı biçimde artırıyor. Öğrencilerin motivasyonu yükseliyor, öğrenme süreçlerine ilişkin algıları olumlu yönde değişiyor ve en önemlisi, üst düzey düşünme becerilerinde gelişmeler görülüyor.

ChatGPT nasıl katkı sağlıyor?

ChatGPT, özellikle karmaşık konuları sadeleştirme, hızlı geri bildirim sağlama ve farklı öğrenme stillerine uyum gösterme konusunda oldukça etkili. Üstelik problem temelli öğrenme ortamlarında öğrencilerin daha aktif ve katılımcı hale gelmesine de katkı sağlıyor (Deng, Jiang, Yu, Lu, & Liu, 2024).