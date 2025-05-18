ChatGPT Eğitimde İşe Yarıyor mu? Bilimsel Yanıt Geldi
ChatGPT, bir süredir hayatımızın içinde. Bazen bir sınav sorusunu çözerken, kimi vakit bir yazı yazarken elimiz ona gidiyor. Peki bu dijital yardımcı gerçekten öğrenmemize katkı sağlıyor mu? Yoksa bizi düşünmekten alıkoyan bir kısa yol mu? Bu sorular artık sadece merak konusu değil, bilimsel araştırmaların da gündeminde.
Olumlu Bulgular: ChatGPT Öğrenmeyi Güçlendiriyor
Olumsuz Bulgular: Riskler ve Sınırlar
Öğretmenler Ne Yapabilir?
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