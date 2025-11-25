onedio
Çamaşır Makineniz Sıkma Sırasında Çok Ses Çıkarıyorsa Çözümü Oldukça Basit!

Dilara Bağcı Peker
25.11.2025 - 15:21

Çamaşır makinenizin özellikle sıkma işlemi esnasında aşırı ses mi çıkarıyor? Hemen 'makinem bozuldu' diye korkmayın. Bu durum genellikle makinenin denge sorunlarına işaret ediyor. Uygulayacağınız basit yöntemlerle bu sorunu çözmek mümkün. 

Aşağıdaki adımları takip ederek çamaşır makinenizin neden gürültü yaptığını anlayabilir ve bu sorunu çözebilirsiniz.

Çamaşır makinesi neden sıkma esnasında ses çıkarır?

Çamaşır makinesinin sıkma sırasında aşırı ses çıkarması ve hatta sallanması, makinenin bozulduğu anlamına gelmez. Makine, yüksek devirde çalıştığında tambur içindeki yük eşit dağılmamışsa yüksek sesler çıkabilir. Peki bu dengesizlik neden kaynaklanır?

  • Dengesiz yükleme

Makineye atılan tek parça ve büyük ürünler ya da makinenin kapasitesini aşan ürünler, makinede dengesizliğe neden olur. Bu nedenle makinede seçtiğiniz programa uygun miktarda çamaşır atılması gerekir.

  • Zeminin düz olmaması

Makineniz sert, düz ve eğimsiz bir zemine oturtulmalıdır. Eğer makineniz düz ve sert bir alanda değilse dengesizlikler oluşabilir.

  • Çamaşır makinesinin ayaklarının aşınması

Makinenin kauçuk ayaklarından biri aşındıysa makinenizde dengesizlik oluşabilir.

Çamaşır makinesinin ses çıkarması nasıl engellenir?

Teknik servislerin en çok önerdiği yöntemler, makinenin dengesini sağlamaya yöneliktir. Peki bunun için ne yapabilirsiniz?

  • Makinenin kapasitesini aşmayın

Eğer makineniz yorgan, battaniye gibi ürünleri yıkamaya uygun değilse yıkamayın. Aksi takdirde makineniz kısa sürede arıza verebilir.

  • Zemin kontrolü sağlayın

Makine sert, düz, eğimsiz ve kuru bir zemin üzerinde olmalı. Bu nedenle halı, kilim veya paspas gibi ürünlerin üzerine makinenizi koymayın.

  • Ayakları kontrol edin

Çıplak gözle baktığınız zaman makineniz düz duruyor gibi görünebilir. Makinenizin düz durduğundan emin olmak için makinenin üzerine bir bardak su koyup bakabilirsiniz. 

  • Eşit olmayan ayağın altına kalın bir ped veya kauçuk, keçe koyun

Bu pedler hem titreşimi emer hem de denge sağlar.

  • Nakliye vidalarını sökün

Bazı makinelerin arka bölümünde nakliye vidaları bulunur. Bu vidalar sökülmemişse uygun bir anahtarla gevşeterek sökün. Boşta kalan alanlara ise kullanım kılavuzunun bulunduğu poşetten çıkan plastik parçaları takın.

