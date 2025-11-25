Çamaşır Makineniz Sıkma Sırasında Çok Ses Çıkarıyorsa Çözümü Oldukça Basit!

Teknik servislerin en çok önerdiği yöntemler, makinenin dengesini sağlamaya yöneliktir. Peki bunun için ne yapabilirsiniz?

Makinenin kapasitesini aşmayın

Eğer makineniz yorgan, battaniye gibi ürünleri yıkamaya uygun değilse yıkamayın. Aksi takdirde makineniz kısa sürede arıza verebilir.

Zemin kontrolü sağlayın

Makine sert, düz, eğimsiz ve kuru bir zemin üzerinde olmalı. Bu nedenle halı, kilim veya paspas gibi ürünlerin üzerine makinenizi koymayın.

Ayakları kontrol edin

Çıplak gözle baktığınız zaman makineniz düz duruyor gibi görünebilir. Makinenizin düz durduğundan emin olmak için makinenin üzerine bir bardak su koyup bakabilirsiniz.

Eşit olmayan ayağın altına kalın bir ped veya kauçuk, keçe koyun

Bu pedler hem titreşimi emer hem de denge sağlar.

Nakliye vidalarını sökün

Bazı makinelerin arka bölümünde nakliye vidaları bulunur. Bu vidalar sökülmemişse uygun bir anahtarla gevşeterek sökün. Boşta kalan alanlara ise kullanım kılavuzunun bulunduğu poşetten çıkan plastik parçaları takın.