Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'lu "Uykucu" Filminin Fragmanı Yayınlandı

Esra Demirci
08.10.2025 - 20:26

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı 'Uykucu' filmi için geri sayım başladı. 29 Ekim günü vizyona girecek olan Uykucu'nun fragmanı merakla bekleniyordu. Uykucu'nun fragmanı sonunda yayınlandı.

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu partnerliğini izleyeceğimiz "Uykucu" filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde afişi ve setten kareleri paylaşılan Uykucu filminin 29 Ekim günü vizyona gireceği duyurulmuştu. Poll Production'ın yapımcılığını üstlendiği filmin vizyon tarihi için fanlar geri sayıma başlarken sonunda beklenen an geldi. Uykucu filminin ilk fragmanı sosyal medyada yayınlandı.

İşte Uykucu filminin merakla beklenen fragmanı:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
