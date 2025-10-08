Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'lu "Uykucu" Filminin Fragmanı Yayınlandı
Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerde yer aldığı 'Uykucu' filmi için geri sayım başladı. 29 Ekim günü vizyona girecek olan Uykucu'nun fragmanı merakla bekleniyordu. Uykucu'nun fragmanı sonunda yayınlandı.
Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu partnerliğini izleyeceğimiz "Uykucu" filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
İşte Uykucu filminin merakla beklenen fragmanı:
