Büyüleyici Güzellikteki Görsel Efektleriyle Rönesans Döneminde Geçen Birbirinden Harika Filmler
Büyüleyici Güzellikteki Görsel Efektleriyle Rönesans Döneminde Geçen Birbirinden Harika Filmler
Rönesans dönemini ve bu döneme ait tarihi olayları konu alan filmleri sizin için özenle seçtik. Bu filmler, Rönesans kültürünü daha yakından tanımanıza ve döneme dair bilgilerinize yeni perspektifler kazandırmanıza yardımcı olacak. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Henri 4, 2010
19. The Prince and the Pauper, 1977
18. The Black Arrow, 1985
17. Mariken van Nieumeghen, 1974
16. The Messenger: The Story of Joan of Arc, 1999
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15. The Broken Crown, 2016
14. The Other Conquest, 1998
13. The Other Boleyn Girl, 2008
12. Dangerous Beauty, 1998
11. Shakespeare in Love, 1998
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10. Much Ado About Nothing, 1993
9. The King, 2019
8. Louis XI: Shattered Power, 2011
7. Queen Margot, 1994
6. Princes in the Tower, 2005
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5. Elizabeth, 1998
4. Romeo and Juliet, 1968
3. Apocalypto, 2006
2. Aguirre, the Wrath of God, 1972
1. Judgment at Nuremberg, 1961
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