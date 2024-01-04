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Büyüleyici Güzellikteki Görsel Efektleriyle Rönesans Döneminde Geçen Birbirinden Harika Filmler

Büyüleyici Güzellikteki Görsel Efektleriyle Rönesans Döneminde Geçen Birbirinden Harika Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 21:35

Rönesans dönemini ve bu döneme ait tarihi olayları konu alan filmleri sizin için özenle seçtik. Bu filmler, Rönesans kültürünü daha yakından tanımanıza ve döneme dair bilgilerinize yeni perspektifler kazandırmanıza yardımcı olacak. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Henri 4, 2010

20. Henri 4, 2010

IMDb: 5.8 

Özet: Fransa, 1563’te Protestanlar ve Katolikler, inanç farklılıklarını mazeret göstererek, toprak ve iktidar için kıyasıya bir savaşa girmişlerdi. Protestanların başında Navarra Kralı Henri vardı. Ordusu Paris'e doğru ilerlerken, içindeki öfke yalnızca Katoliklere karşı değildi. Asıl intikam almak istediği, annesinin can düşmanı, Fransa Kraliçesi, Catherine De Medici'ydi. Medici Henri'ye, barışı sağlamak amacıyla, kızı Margot'un izdivacını teklif etti. Ancak düğünden sonra Paris tam bir kan gölüne dönmüştü. Henri, Aziz Barthelemy Katliamından sağ kurtulmuştu, ancak 4 yıl boyunca sarayda esir tutuldu. Fransa tahtına geçene kadar, canını ve askerlerini korumak için dinini değiştirmek zorunda bırakıldı. Tahta geçtikten sonra, Fransa topraklarında, monarşiyi yıkıp, düşünce ve inanç özgürlüğünü ilan ederek, ilk hümanist kral olarak tarihteki yerini almayı başardı... 

Oyuncular: Julien Boisselier, Joachim Król, Andreas Schmidt 

Yönetmen: Jo Baier

19. The Prince and the Pauper, 1977

19. The Prince and the Pauper, 1977

IMDb: 6.2 

Özet: Tom Canty, Galler Prensi ve Kral 8. Henry'nin oğlu Edward'a olağanüstü bir benzerlik gösteren fakir bir İngiliz çocuğudur. İki çocuk tanışır ve birbirlerinin kıyafetlerini giyerek saraya bir şaka yapmaya karar verirler, ancak ayrıldıklarında plan ters gider ve her biri diğerinin hayatını yaşamak zorunda kalır. 

Oyuncular: Oliver Reed, Raquel Welch, Mark Lester 

Yönetmen: Richard Fleischer

18. The Black Arrow, 1985

18. The Black Arrow, 1985

IMDb: 6.4 

Özet: 15. yüzyıl İngiltere'sinde, tahtı isteyen iki rakip ev arasında Gül Savaşları adı verilen bir iç savaş yaşanmaktadır. Savaştan yeni çıkmış bir şövalye ailesini ölü bulur. Adalet aramak için Kara Ok'un önderliğindeki kanun kaçaklarına katılır. Asil Kara Ok, Sör Brackley'nin bir veliahtı öldürüp diğeriyle evlenme planını bozar.  

Oyuncular: Benedict Taylor, Georgia Slowe, Oliver Reed 

Yönetmen: John Hough

17. Mariken van Nieumeghen, 1974

17. Mariken van Nieumeghen, 1974

IMDb: 6.4 

Özet: Güzelliği şeytani komedyen Moenen tarafından insanları birbirine düşürmek için kullanılan Mariken'in hikayesi aracılığıyla Orta Çağ'a şaşırtıcı bir bakış ve ışıltılı bir filmdir. 

Oyuncular: Eric Bais, Sander Bais, Kees Bakker 

Yönetmen: Jos Stelling

16. The Messenger: The Story of Joan of Arc, 1999

16. The Messenger: The Story of Joan of Arc, 1999

IMDb: 6.4 

Özet: Jeanne D'Arc, 1412 yıında Fransa'da sıradan bir köy olan Domremy'de fakir bir çiftçinin kızı olarak dünyaya gelir. Yüzyıl Savaşları'nın tüm hızıyla sürdüğü o yıllarda Fransa, İngilizler tarafından istila edilmekteydi. Aynı zamanda ülke içten içe birbirini yemekte ve bir iç savaşa doğru sürüklenmekteydi. Fransa'yı bu kara günde bir tek şey kurtarabilirdi; bir mucize! O günlerde 13 yaşındaki Jeanne ise günlerini dua etmekle geçirmekte ve sık sık tanrısal ilhamlar aldığını iddia etmekteydi. En başından, Jeanne'in amacının ne olduğu kendisine söylenmişti aslında: Fransa'yı kurtarmak ve Fransa Kralı olacak olan Prens Charles'a yardım etmek üzere seçilmişti. 

Oyuncular: Milla Jovovich, John Malkovich, Rab Affleck 

Yönetmen: Luc Besson

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15. The Broken Crown, 2016

15. The Broken Crown, 2016

IMDb: 6.6 

Özet: Isabel'in ölümünden sonra, Fernando el Católico ve Felipe el Hermoso iktidarla karşı karşıya. Tahtın haklı varisi olan Juana, bu durumun kurbanıdır ve herkes onun deliliğini ve yönetemediğini göstermekle ilgilenir. 

Oyuncular: Rodolfo Sancho, Irene Escolar, Raúl Mérida 

Yönetmen: Jordi Frades

14. The Other Conquest, 1998

14. The Other Conquest, 1998

IMDb: 6.6 

Özet: Film, 1520'lerde İspanya'nın Meksika'yı fethinden sonrasını yerli Aztek halkının bakış açısından anlatan bir dram. Hem Amerika kıtasını tanımlayan hem de günümüzün yeni sömürgeciliğini anımsatan tarihsel bir sömürgeleştirme sürecinin getirdiği sosyal, dini ve psikolojik değişimleri inceliyor. 

Oyuncular: Damián Delgado, José Carlos Rodríguez, Elpidia Carrillo 

Yönetmen: Salvador Carrasco

13. The Other Boleyn Girl, 2008

13. The Other Boleyn Girl, 2008
image.tmdb.org

IMDb: 6.7 

Özet: Mary Boleyn 14 yaşında, masum bir kız olarak kraliyet sarayına geldiğinde İspanyol Prensesi Catherine ile evli ancak çok çapkın bir adam olan Kral VIII. Henry’nin gözlerini kamaştırır. Kralın sonsuz ilgisi karşısında tüm varlığı alt üst olan Mary’nin krala olan aşkı her geçen gün artarken, apaçık yaşanan bu aşkın beraberinde sarayın taçsız kraliçesi olarak görülmeye başlanır. Zamanla kralın ilgisini kaybetmeye başlayan Mary, karşısında rakip olarak kardeşi Anne’i bulacaktır. Tüm bunlar karşısında, ailesinin hırslı oyunlarında bir piyon haline gelmiş olduğunu ve saray hayatının tehlikeli entrikalarını fark eden Mary, ailesinin isteği üzerine kardeşinin krala yakınlaşmasına yardım eder ve olanları soğukkanlılıkla izler. Anne’i kraliçeliğe götürecek yolda bile sesini çıkarmayacaktır. Kral Henry, Mary ve Anne arasında gidip gelirken, İngiltere’yi de ikiye bölme yolundadır. 

Oyuncular: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana 

Yönetmen: Justin Chadwick

12. Dangerous Beauty, 1998

12. Dangerous Beauty, 1998

IMDb: 7.1 

Özet: Kadınların çok az hakları olduğu ve onlara birer mal gibi davranıldığı zamanlarda, bir kadın hakkı olmayan her şeyi elde etmek ister. Aslında tek arzu ettiği aşktır fakat 16`ıncı yüzyılda kadınların buna bile hakkı yoktur. Özgür ve durdurulmaz ruhu erkeklerin hegomenyasını kendi lehine kullanmayı başaran çok az kadın gibi dize getirmeyi öğrenir. Adı Veronica Franco`dur. 

Oyuncular: Catherine McCormack, Rufus Sewell, Oliver Platt 

Yönetmen: Marshall Herskovitz

11. Shakespeare in Love, 1998

11. Shakespeare in Love, 1998

IMDb: 7.1 

Özet: Yıl 1593 ve umut vadeden oyun yazarı Will Shakespeare, her yazarın zaman zaman başına gelen tıkanma hastalıklarından birini yaşıyor. Son komedisi Romeo ve Ethel, Korsanın Kızı bir türlü ilerlemiyor ve Londra tiyatro topluluğu sürekli bitmiş senaryoyu istiyor. Depresyona giren Will, tanrı vergisi yeteneğini kaybedip kaybetmediğini düşünmeye başlıyor. Tüm umudunu kaybetmişken güzel Viola ile tanışıyor ve aldığı ilham ile tüm zamanların en harika aşk hikayelerinden birini yazıyor. John Madden'in Shakespeare uyarlamalarının popüler olduğu bir dönemde gerçekleştirdiği bu sıra dışı film, sempatik oyuncuları barındıran kadrosuyla hem çok sevilmiş hem de yedi Oscar ödülünün birden sahibi olmuştu. 

Oyuncular: Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush 

Yönetmen: John Madden

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10. Much Ado About Nothing, 1993

10. Much Ado About Nothing, 1993

IMDb: 7.3 

Özet: Film Shakespeare uyarlamalarından birisidir.Genç aşıklar Hero ve Claudio bir hafta içinde evlenmek üzeredirler. Ama Hero'yu elde etmek isteyen başka bir adamın bir dizi komplosu sonucunda Hero ölmüş gibi gösteriliyor. Asker olan Claudio ve onun asker arkadaşları bu komplonun iç yüzünü ortaya çıkarmaya çalışırlarken ortalık bayağı bir karışıyor. Aslında hiçbir şey için bayağı bir gümbürtü kopartılmıştır? 

Oyuncular: Kenneth Branagh, Emma Thompson, Keanu Reeves 

Yönetmen: Kenneth Branagh

9. The King, 2019

9. The King, 2019

IMDb: 7.3 

Özet: İngiltere tahtının gönülsüz veliahdı olan dikbaşlı prens Hal, kraliyet yaşantısına sırtını dönerek halkın içinde yaşamaya başlamıştır. Ancak despot babasının ölümünün ardından Hal, V. Henry olarak taç giyer ve kaçmaya çalıştığı hayatı kabullenmek zorunda kalır. Şimdi genç kral hem babasının ona miras bıraktığı saray siyaseti, kaos ve savaş içinde ilerlemek hem de geçmiş yaşantısındaki duygusal ilişkilerde yolunu bulmak zorundadır. Buna en yakın arkadaşı ve akıl hocası olan, yaşlanan alkolik şövalye John Falstaff ile olan ilişkisi de dâhildir. 

Oyuncular: Tom Glynn-Carney, Gábor Czap, Tom Fisher 

Yönetmen: David Michôd

8. Louis XI: Shattered Power, 2011

8. Louis XI: Shattered Power, 2011

IMDb: 7.3 

Özet: Yaşlı ve hasta kral XI Louis'ye bir haberci gelir ve yakında kendi lordları tarafından öldürüleceği söylentisini getirir. Kral için her şeyi öğrenmek zor değildir. Son savaşında hayatta kalır. 

Oyuncular: Jacques Perrin, Florence Pernel, Gaëlle Bona 

Yönetmen: Henri Helman

7. Queen Margot, 1994

7. Queen Margot, 1994

IMDb: 7.4 

Özet: Ağustos 24, 1572, yaşananlar tarihe St. Bartholomew katliamı olarak geçer. Fransa topraklarını dehşet bir mezhepler savaşı kasıp kavurmaktadır. Barışı sağlamanın olası tek yolu soylular arasında gerçekleştirilecek zoraki bir evlilikten geçmektedir. Kral Charles ın kız kardeşi Margot ile Hugenot kralı Henri’nin evlenmesi gerekmektedir. 

Oyuncular: Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade 

Yönetmen: Patrice Chéreau

6. Princes in the Tower, 2005

6. Princes in the Tower, 2005

IMDb: 7.4 

Özet: 12 yaşındaki Kral V. Edward ve kardeşi York Dükü Richard'ın ortadan kayboluşunu çevreleyen gizem, beş yüzyılı aşkın bir süredir spekülasyonlara ve hayranlığa neden olmuştur. 1491'de, Kuledeki Prenslerin öldürüldüğünün sanılmasından sekiz yıl sonra, genç bir adam şaşkınlık içindeki dünyaya kendisinin Richard olduğunu ve İngiltere tahtını ele geçirmek için geri döndüğünü söyledi. 

Oyuncular: Mark Umbers, John Castle, Roger Hammond 

Yönetmen: Justin Hardy

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5. Elizabeth, 1998

5. Elizabeth, 1998

IMDb: 7.4 

Özet: 1554 senesinde hiçbir yasal düzeni kalmayan, bitik haldeki Büyük Britanya, hükmetmeyi başaramayan Kraliçe Mary'yi artık neredeyse tanımamaktadır. Dini güçlerin kontrolü altında tutulan krallık, halk ile hiçbir şekilde anlaşamamaktadır. Ekonomisi bir enkaz olan ülkenin aç ve öfkeli halkı, dünyada bir günün daha nasıl geçeceğinden şüphelidir. Kraliçe'nin ölümü ile ortaya çıkan yeni Kraliçe ise, ülkenin karanlık günlerini yeniden aydınlığa boğmaya hazırlanmaktadır. Kraliçe Elizabeth, hükmetmek için yükselmektedir. 

Oyuncular: Cate Blanchett, Liz Giles, Rod Culbertson 

Yönetmen: Shekhar Kapur

4. Romeo and Juliet, 1968

4. Romeo and Juliet, 1968

IMDb: 7.6 

Özet: Romeo ve Juliet, birbirine düşman olan iki ailenin çocuklarıdır. Karşılaştıkları ilk anda aşık olmuşlar ve böylece kavuşamama öyküleri başlamıştır. Juliet, Romeo'ya kavuşmak için ailesini yok saymayı göze alamaz ve kendini yok saymaya karar verir. Böylece rahibin yardımını alarak bir zehir içer; herkes onu ölmüş bilecektir. Ancak Romeo döndüğünde Julıet'in öldüğünü zanneder ve kendini öldürür. Romeo ve Juliet'te basit olarak aşk anlatılıyor denemez. Bunu ' aileleri düşman, engellere rağmen vazgeçmeyen imkansız aşk' diye alımladığımızda daha doğru olur. Çünkü oyunun ana konusu en yalın haliyle, aşk ölümü bile göze alır şeklinde özetlenir. 

Oyuncular: Leonard Whiting, Olivia Hussey, John McEnery 

Yönetmen: Franco Zeffirelli

3. Apocalypto, 2006

3. Apocalypto, 2006

IMDb: 7.8 

Özet: Güçlü Maya Krallığı, gittikçe yayılan şehirler kurarak, gökyüzünü delen piramitler yaparak ve olağanüstü kültürel ve bilimsel başarılar elde eden etkileyici gelişmiş bir toplum inşa ederek Amerika’da 1000 yıldan fazla bir süre hüküm sürdü. Ondan sonra, tarihin ışıltısı içinde, bu dünya çöktü. Bütün bunlardan geriye kalan ormanlarla kaplı birkaç piramit ve boşuna umut veren bir gizem oldu. Şimdi, Maya uygarlığının sona ermesinden 500 sene sonra, yönetmen Mel Gibson, felaketin kıyısındaki bir dünyada kendisi için en fazla önem taşıyan şey olan ülkeyi kurtaracak olan bir adamın macerası üzerine kurulan belirli bir zamanı olmayan bir efsanede olduğu gibi her şeyi gözler önüne seren modern bir film macerası yaratmak için asla keşfedilmemiş bu ülkeyi derinlemesine araştırıyor. 

Oyuncular: Gerardo Taracena, Raoul Max Trujillo, Dalia Hernández 

Yönetmen: Mel Gibson

2. Aguirre, the Wrath of God, 1972

2. Aguirre, the Wrath of God, 1972

IMDb: 7.8 

Özet: 1560 yılında, efsanevi altın ülkesi El Dorado’yu bulmak amacıyla İspanyol “kâşif”ler And dağlarını aşmaktadırlar. Aralarında komutan yardımcısı Don Lope de Aguirre’nin de bulunduğu bir keşif kolu Don Pedro de Ursua başkanlığında yola çıkar. Yerli kölelerin kılavuzluğunda, önce dağlarda ardından haritalarda gösterilmemiş bir nehirde, sallarla sürdürülen yolculuk büyük kayıplara yol açar. Yiyecekleri, salları, mühimmatları ve adamları telef olur; artık görünürde nehir ve bataklıktan başka fethedilecek bir şey kalmamıştır. Askerler görünmeyen ellerin attığı ok ve mızraklara hedef olmaktadır. Ursua keşfe son vererek kampa geri dönmeye karar verir. Aguirre ise nehri takip ederek zafere doğru yürümeleri gerektiğini savunur. Ursua yardımcısının zincire vurulmasını emredince Aguirre ve yandaşları isyan ederler. Aguirre komutayı ele aldığında, kimse ona karşı çıkmaya cesaret edemez. 

Oyuncular: Klaus Kinski, Ruy Guerra, Helena Rojo 

Yönetmen: Werner Herzog

1. Judgment at Nuremberg, 1961

1. Judgment at Nuremberg, 1961

IMDb: 8.3 

Özet: Soğuk savaş sürmektedir ve birçok insan II. Dünya Savaşı'nda yaşanan acı olayları unutmak istemektedir. Suçları hakkında hiçbir şüphe olmamasına rağmen politik baskılar nedeniyle tereddüt geçiren yargıç Haywood, II. Dünya Savaşı'nda Nazi eylemlerini yasal hale getiren dört yargıç hakkında en doğru kararı vermek zorundadır. 

Oyuncular: Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark 

Yönetmen: Stanley Kramer

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