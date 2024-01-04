Büyüleyici Güzellikteki Görsel Efektleriyle Rönesans Döneminde Geçen Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 6.4

Özet: Jeanne D'Arc, 1412 yıında Fransa'da sıradan bir köy olan Domremy'de fakir bir çiftçinin kızı olarak dünyaya gelir. Yüzyıl Savaşları'nın tüm hızıyla sürdüğü o yıllarda Fransa, İngilizler tarafından istila edilmekteydi. Aynı zamanda ülke içten içe birbirini yemekte ve bir iç savaşa doğru sürüklenmekteydi. Fransa'yı bu kara günde bir tek şey kurtarabilirdi; bir mucize! O günlerde 13 yaşındaki Jeanne ise günlerini dua etmekle geçirmekte ve sık sık tanrısal ilhamlar aldığını iddia etmekteydi. En başından, Jeanne'in amacının ne olduğu kendisine söylenmişti aslında: Fransa'yı kurtarmak ve Fransa Kralı olacak olan Prens Charles'a yardım etmek üzere seçilmişti.

Oyuncular: Milla Jovovich, John Malkovich, Rab Affleck

Yönetmen: Luc Besson