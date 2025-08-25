onedio
Bursa, İstanbul ve Çevre İllerde de Hissedilen Bir Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
25.08.2025 - 11:25 Son Güncelleme: 25.08.2025 - 11:45

Bursa Mudanya'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 11.15’te Bursa Mudanya’da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bursa'da meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre saat 11:15’te meydana gelen depremin merkezüssü Bursa. 3.1 km olarak derinliği belirtilen depremin büyüklüğü ise 3.4. 

Depremin yüzeye yakın olması nedeniyle Bursa’nın çevre illerinden de hissedildi.

