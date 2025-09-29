Burcunuza Göre Ekim Ayındaki En Şanslı Gününüz Hangisi?
Ekim ayı yavaş yavaş geliyor, gökyüzü de hareketleniyor! Merkür retrosunun etkisi geride kalırken artık hayatımızda daha renkli günler başlıyor. Burçları da birbirinden heyecanlı günler bekliyor. Elbette her günümüz harika geçecek diye bir şey yok. Nitekim Ekim ayında hepimizin şanslı olduğu spesifik günler var!
Peki sizin burcunuz için Ekim ayının en şanslı günü hangisi?
Gelin birlikte bakalım ve o tarihi ajandanıza kocaman bir yıldızla işaretleyin! ⭐
Kaynak: yourtango
Koç Burcu: 1 Ekim
Boğa Burcu: 14 Ekim
İkizler Burcu: 2 Ekim
Yengeç Burcu: 6 Ekim
Aslan Burcu: 6 Ekim
Başak Burcu: 2 Ekim
Terazi Burcu: 13 Ekim
Akrep Burcu: 22 Ekim
Yay Burcu: 6 Ekim
Oğlak Burcu: 13 Ekim
Kova Burcu: 22 Ekim
Balık Burcu: 22 Ekim
