Burcunuza Göre Ekim Ayındaki En Şanslı Gününüz Hangisi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.09.2025 - 11:03

Ekim ayı yavaş yavaş geliyor, gökyüzü de hareketleniyor! Merkür retrosunun etkisi geride kalırken artık hayatımızda daha renkli günler başlıyor. Burçları da birbirinden heyecanlı günler bekliyor. Elbette her günümüz harika geçecek diye bir şey yok. Nitekim Ekim ayında hepimizin şanslı olduğu spesifik günler var!

Peki sizin burcunuz için Ekim ayının en şanslı günü hangisi? 

Gelin birlikte bakalım ve o tarihi ajandanıza kocaman bir yıldızla işaretleyin! ⭐

Kaynak: yourtango

Koç Burcu: 1 Ekim

Koç burçlarımız şanslı, Ekim ayındaki en güzel günlerini ay başında yaşayacaklar. Bu özel günde cesaretiniz ve girişkenliğiniz ön planda olacak. Özellikle kariyerinizde yeni atılımlar yapmanız mümkün. Bu tarihte kollarınızı yeni bir başlangıç için sıvayabilirsiniz!

Boğa Burcu: 14 Ekim

Boğa burçlarının şanslı günü ise 14 Ekim. Bu tarihte hanenize, cüzdanınıza bir bereket geleceğini söyleyebiliriz. Maddi konularda güzellikler yaşayacaksınız, bolluk ve bereket enerjisi sizinle olacak. Aynı zamanda kalbinizle ilgili güzel sürprizler de kapınızı çalabilir.

İkizler Burcu: 2 Ekim

İkizler burcunun en şanslı günü ise 2 Ekim! İkizler, bizden minik bir tavsiye, öncelikle bu tarihte kendinize biraz şımartın. Kendinize olan güveninizi yeniden kazanın ve artık geriye değil, ileriye odaklanın. Böylece bu şanslı gününüzde karşınızda hiçbir engelin duramadığını fark edeceksiniz.

Yengeç Burcu: 6 Ekim

Yengeç burcunun şanslı tarihi 6 Ekim! Yengeçler, sonunda hak ettiğiniz değeri göreceksiniz. Belki iş yerinizde belki de sosyal ortamlarınızda veya ikili ilişkilerinizde artık yeni bir döneme giriyorsunuz. Bir devir kapanıyor, yeni bir devir başlıyor. Fakat öncelikle, siz kendi kıymetinizin farkına varın.

Aslan Burcu: 6 Ekim

Aslan burçları için en şanslı tarih 6 Ekim! Bu tarihte sahne sizin sevgili Aslanlar. Sahneye dilediğiniz gibi çıkın, parlayın. Evrenin size yardım etmesine izin verin. Bu dönemden sonra iş ya da özel hayatınızda adınız sıkça duyulacak.

Başak Burcu: 2 Ekim

Başak burçlarının şanslı günü 2 Ekim! Başaklar, bu dönemde düzen arayışlarının karşılığını alacak ve uzun süredir istedikleri o istikrarlı hayata kavuşacak. Bugünden sonra işler rayına giriyor, her şey kendi düzeni içerisinde ilerliyor. Evrenin sizin için yaptığı plana ayak uydurmaya bakın.

Terazi Burcu: 13 Ekim

Terazi burçlarının en şanslı günü 13 Ekim. Sevgili Terazilerin en içten dilekleri bu tarihte gerçek olabilir. Uzun süredir kapınızı çalmayan aşk, sonunda sizi bulabilir. Aynı zamanda bu tarihte, kendinize dürüst olmanızı ve her şeyi evrenin akışına bırakmanızı tavsiye ediyoruz.

Akrep Burcu: 22 Ekim

Akrep burçlarının zamanı geldi! 22 Ekim tarihinde en şanslı gününü yaşayacak olan Akrep burçları, bu tarihten itibaren artık kendilerini sıkan, başka bir biçime sokmaya çalışan, engelleyen insanlardan ve durumlardan uzaklaşmalı. Artık Akrepler için özgürleşme dönemi başlıyor. Uzun süredir hayalini kurduğunuz şeye ulaşmak için artık bir adım atmanın vakti geldi.

Yay Burcu: 6 Ekim

Yay burcunun en şanslı günü 6 Ekim. 'Olduğun yerde mutlu ol' mottosu, Yay burcunun bu aydaki mottosu olmalı. Artık bir şeyleri değiştirmeye çalışmamalı, size gelen tekliflerle, size gelen fırsatlarla mutlu olmayı öğrenmelisiniz. Biraz da hayatınızın, sevdiklerinizin kıymetini bilmelisiniz.

Oğlak Burcu: 13 Ekim

En şanslı günü 13 Ekim olanlar arasında Oğlak burçları da var! Oğlak burçları, bugünden itibaren başlarına gelecek en güzel şeyleri sonuna kadar hak ediyor aslında. Peki neler mi yaşanacak? Terfiler, maaş zamları, iş koşullarında iyileştirmeler bugünlerde gündeminize gelebilir.

Kova Burcu: 22 Ekim

Kova burçlarının en şanslı tarihi ise 22 Ekim. Bu tarihte değişim, Kova burçları için kaçınılmaz olacak. En iyisi, bu değişime ayak uydurmak ve ondan olabildiğince yararlanmak olacak. Değişimi olduğu gibi kabullenin ve kendinize iyileşmek için zaman tanıyın. Artık yepyeni bir hayatınız olacak.

Balık Burcu: 22 Ekim

Son olarak Balık burçlarının en şanslı günü de 22 Ekim. Balık burçları bu tarihte geçmişe temiz bir sünger çekecek. Artık yalnızca geleceğin getireceği güzelliklere odaklanan Balık burcu, çok fazla beklemek zorunda kalmayacak. En kısa zamanda yüzünüzü güldüren, kalbinizi pır pır ettiren gelişmeler yaşanacak.

