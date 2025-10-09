Burcuna Göre Yüzde Kaç Seviliyorsun?

Kimi insanlar bir odaya girer girmez ilgi odağı olur, herkes onları sever… Kimi de fazla anlaşılmaz, duygularını içinde yaşar ve sadece 'gerçekten tanıyanların' sevdiği biri olur. Peki ya sen? Burcunun enerjisi, insanların sana olan yaklaşımını ne kadar etkiliyor? Astrolojide her burcun kendine özgü bir çekim gücü, sosyal enerjisi ve sevilebilirlik oranı var. Kimileri sempatikliğiyle kalpleri fethederken, kimileri gizemli tavırlarıyla ilgiyi üstüne çeker. Ama bu ilgi her zaman sevgiye dönüşüyor mu?