Burcuna Göre Yüzde Kaç Hırslısın?

Hırs, başarıya giden yolun yakıtıdır. Kimimiz için bu tutku, sınır tanımaz bir güçken, kimimiz için ise sakin ve dengeli bir motivasyon kaynağıdır. Peki ya sen? Doğduğun ay ve burcun, içindeki hırsın seviyesini ne kadar etkiliyor olabilir? Astrolojiye göre her burcun kendine özgü karakteristik özellikleri vardır ve bu özellikler, hayattaki hedeflerine ne kadar odaklandığını da şekillendirir. Bazı burçlar doğuştan rekabetçi ve azimliyken, bazıları ise daha temkinli ve sakin ilerlemeyi tercih eder.