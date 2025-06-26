Burcuna Göre Kaç Kere Aşk Acısı Çekeceksin?

Aşk senin için asla hafife alınacak bir durum değil, adeta bir iş ciddiyeti ile yaklaşıyorsun. Kalbin, o büyülü dünyasını herkese açmıyor, seçici ve özenli. Ancak bir kez aşka düştün mü, tüm varlığını, tüm benliğini, hatta belki de tüm ruhunu ona adıyorsun. Aşk acısı mı? Ah, o sadece bir kez kapını çalıyor ama etkisi yıllarca, belki de bir ömür boyu sürebiliyor. O acıyı bir kez tattın mı, kalbinde derin bir iz bırakıyor ve ne yazık ki o izi silmek pek de kolay olmuyor. Belleğin ise bir filin hafızasını andırıyor, unutmuyor. Her detayı, her anı, her duyguyu titizlikle saklıyor ve zaman zaman onları tekrar tekrar yaşamanı sağlıyor. İşte bu yüzden aşk, senin için hem tatlı bir rüya hem de acı bir gerçek.