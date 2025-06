Sen, duyguların derinliklerinde yüzme becerisine sahip bir insansın, romantizmin ustası, aşkın şairi. Her aşkta kendini kaybedersin, kalbinin ritmini o kişiye ayarlarsın. Ancak bu derin duyguların bedeli ağır olur, kalbin sık sık kırılır, parçalanır. Ancak senin kalbin, bir feniks kuşu gibi, her seferinde yeniden doğar. Her defasında tekrar sevmeye, tekrar hissetmeye hazır hale gelirsin. Çünkü senin kalbin, bir savaşçı gibi, her yenilgiden sonra daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi iyi bilir. Her yaranın ardından, kalbinin iyileşme süreci başlar ve sen bir kez daha aşka hazır olursun. Bu, senin kalbinin en büyük sırrı, en büyük gücü. Bu, senin kalbinin hikayesi.