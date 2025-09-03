onedio
Burcuna Göre Hangi Ruj Rengi Sana Uygun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
03.09.2025 - 08:38

Renkler, tıpkı burçlar gibi karakterimizi yansıtır. Kimimiz tutkulu bir kırmızıyı sever, kimimiz zarif bir nude tonunda kendini bulur. Peki senin ruhuna ve burcunun enerjisine en çok hangi ruj rengi uyuyor?

Burcunu seçer misin?

Parlak kırmızı

Parlak kırmızı

Gül kurusu

Gül kurusu

Mercan ruj

Mercan ruj

Yumuşak pembe

Yumuşak pembe

Parıltılı bordo

Parıltılı bordo

Nude

Nude

Şeftali pembe

Şeftali pembe

Koyu vişne

Koyu vişne

Turuncumsu kırmızı

Turuncumsu kırmızı

Şarap rengi

Şarap rengi

Soğuk mor

Soğuk mor

Koyu pembe

Koyu pembe

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
