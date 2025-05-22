Burcuna Göre Aşkı Bulma Yüzden Kaç?

Senin aşkı bulma oranın %35. Düşük bir ihtimal, ama bu, umutsuz olman gerektiği anlamına gelmiyor. Çünkü bazen az olan, en değerli olandır. O %35, seni daha dikkatli, daha seçici yapar. Belki de bu oran, doğru kişiyi bulmak için biraz daha uzun bir yolculuk yapman gerektiğini gösteriyor. Her yanlış insandan sonra, bir adım daha yaklaşıyorsun doğruya. Evet, belki her adımda biraz daha yorgun hissediyorsun, ama bir yanda da bu yolculuk seni güçlü kılıyor. Çünkü o %35, şansa değil, içindeki sevgiyi ve güveni bulma kararlılığına dayanıyor. Bir gün, belki de hiç beklemediğin bir anda, o %35 seni bulduğu yerde aşkını getirecek. Ve o zaman, her şeyin neden bu kadar zor olduğuna değeceğini anlayacaksın.