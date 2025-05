Burcuna Göre Aşkı Bulma Yüzden Kaç?

Senin aşkı bulma oranın %25. Düşük bir ihtimal, bu kesin. Ama düşük olmasına rağmen, seni pes ettirmemeli. Çünkü her şeyin, her güzel şeyin bir bedeli vardır. %25, bazen bir şansı denemek için yeterince büyük bir oran. Belki hayatın seni başka yollara sürükleyecek, belki birkaç yanlış kişiye rastlayacak, belki bazen yalnız kalmak zorunda kalacaksın. Ama unutma, her kaybolan an, seni doğru kişiye daha da yaklaştırabilir. Aşk, en az beklediğin anlarda gelir. O %25, seni bir gün, belki de hiç beklemediğin bir köşe başında, seni gerçekten sevecek olan kişiye götürebilir. O yüzden her ne kadar ihtimal düşük olsa da, senin için her şeyin hâlâ mümkün olduğunu unutma