Burcuna Göre 30’undan Sonra Seni Neler Bekliyor?

30 yaş… Kimileri için yepyeni başlangıçların kapısı, kimileri için olgunluğun ve gerçek “ben” ile tanışmanın zamanı. Peki senin için ne ifade ediyor? Yıldızlar bu özel yaş dönümünde senin hakkında ne söylüyor? Astrolojiye göre 30 yaş, özellikle Satürn Dönüşü ile birlikte hayatın yön değiştirdiği, içsel dönüşümlerin başladığı çok önemli bir evre. Bu değişimin şekli ise doğum haritandaki burçlara göre büyük farklılıklar gösteriyor.