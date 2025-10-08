onedio
Burak Yamantürk ve Serkan Keskin, Özge Özpirinçci ve Meriç Aral'ı Jandarma Komutanlığı'nda Yalnız Bırakmadı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2025 - 14:37

Sabah saatlerinde uyuşturucu kullanımını özendirme iddiasıyla yapılan soruşturma kapsamında Jandarma İl Komutanlığı'na getirilen 19 ünlü arasında yer alan Özge Özpirinçci ve Meriç Aral'ın eşleri Burak Yamantürk ile Serkan Keskin görüntülendi. Yamantürk ve Keskin, eşlerini yalnız bırakmamak üzere Jandarma İl Komutanlığı'na gittiler.

Kaynak: 2. Sayfa, Snob Magazin

Özge Özpirinçci ve Meriç Aral, bu sabah ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonuyla alınan isimlerden ikisi.

Yeni anne olan Meriç Aral ile küçük bir kızı olan Özge Özpirinçci'nin evlerinden erken saatte operasyonla alınması tartışma yaratırken, eşleri Serkan Keskin ve Burak Yamantürk de onları yalnız bırakmadı. Keskin ve Yamantürk, Jandarma İl Komutanlığı'nda görüntülendi.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
