Burak Yamantürk ve Serkan Keskin, Özge Özpirinçci ve Meriç Aral'ı Jandarma Komutanlığı'nda Yalnız Bırakmadı

Sabah saatlerinde uyuşturucu kullanımını özendirme iddiasıyla yapılan soruşturma kapsamında Jandarma İl Komutanlığı'na getirilen 19 ünlü arasında yer alan Özge Özpirinçci ve Meriç Aral'ın eşleri Burak Yamantürk ile Serkan Keskin görüntülendi. Yamantürk ve Keskin, eşlerini yalnız bırakmamak üzere Jandarma İl Komutanlığı'na gittiler.
Özge Özpirinçci ve Meriç Aral, bu sabah ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonuyla alınan isimlerden ikisi.
