Yeni Doğum Yapan Meriç Aral'ın Ünlülere Yapılan Operasyonla Alınması Tartışma Yarattı!

Yeni Doğum Yapan Meriç Aral'ın Ünlülere Yapılan Operasyonla Alınması Tartışma Yarattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2025 - 14:05

Ünlü oyuncu Meriç Aral, Serkan Keskin'le geçtiğimiz ay anne-baba olmuştu. Bu sabah ünlülere yönelik operasyonla evinden alınan Meriç Aral, Jandarma il Komutanlığı'nda süt pompası talep etmişti. 1 aylık bebeği olması sebebiyle Meriç Aral'ın bebeğinden ayırılması tartışma yarattı.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti, ilk bebeklerini geçtiğimiz ay kucaklarına aldılar.

Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti, ilk bebeklerini geçtiğimiz ay kucaklarına aldılar.

Henüz bebeğinin kırkı çıkmayan Meriç Aral, bu sabah saatlerinde ünlülere yönelik yapılan operasyonla evinden alındı. Kan örneği alınacak ve ifade verecek Meriç Aral, emzirdiği bebeği için Jandarma il Komutanlığı'ndan 'süt pompası' talep etti.

Detaylar:

Yeni anne olan Meriç Aral'ın evinden operasyonla alınması ve bebeğinden ayrı tutulması tartışma yarattı.

Yeni anne olan Meriç Aral'ın evinden operasyonla alınması ve bebeğinden ayrı tutulması tartışma yarattı.

Sosyal medyada Meriç Aral hakkında pek çok yorum yapıldı. Aral'ın eşi Serkan Keskin de Jandarma İl Komutanlığı'nda görüldü.

Detaylar:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
