Yeni Doğum Yapan Meriç Aral'ın Ünlülere Yapılan Operasyonla Alınması Tartışma Yarattı!
Ünlü oyuncu Meriç Aral, Serkan Keskin'le geçtiğimiz ay anne-baba olmuştu. Bu sabah ünlülere yönelik operasyonla evinden alınan Meriç Aral, Jandarma il Komutanlığı'nda süt pompası talep etmişti. 1 aylık bebeği olması sebebiyle Meriç Aral'ın bebeğinden ayırılması tartışma yarattı.
Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti, ilk bebeklerini geçtiğimiz ay kucaklarına aldılar.
Yeni anne olan Meriç Aral'ın evinden operasyonla alınması ve bebeğinden ayrı tutulması tartışma yarattı.
