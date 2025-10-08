onedio
Bunu da Gördük! Fandy İsimli Twitch Yayıncısı Canlı Yayında Doğurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2025 - 13:07

İnternet yayıncılığı pek çok kişinin hayalini süsleyen bir meslek. Haliyle eskisi gibi büyük stüdyolarda belirli aşamaları geçmeden ünlü olabiliyorsunuz. Tabii herkesin bu kadar kolay yayın yapabildiği bir dünyada yayıncıların rekabeti de fazla oluyor. Genellikle oyun yayınlarıyla bilinen Twitch'te son zamanlarda reyting uğruna ilginç şeyler deneyen yüzlerce yayıncı gördük. Ancak doğum yapan yayıncı bu ortamlara aşina olan kişileri bile şaşırtan bir gelişme oldu. Fandy açtığı canlı yayında bebeğini dünyaya getirdi.

İşte o doğum görüntüleri;

X hesabından doğum yayınını duyuran yayıncı bir duyuru da yapmıştı.

'Live Birth' (Canlı Doğum) başlıklı yayın dün geceyi bugüne bağlayan dakikalarda başladı ve saat 05:45'te sona erdi. Fandy, bu olayı X ve Instagram hesaplarından paylaştı ve  'Merhaba Twitter, suyum geldi sanırım bunu canlı yayınlayacağım. Bebek zamanı 'diye duyurdu. Yayın, doğum anını yakaladı ve çevrimiçi dünyada çeşitli tepkileri beraberinde getirdi. Yayın 170 bin izleyiciye kadar ulaştı.

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
