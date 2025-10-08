Bunu da Gördük! Fandy İsimli Twitch Yayıncısı Canlı Yayında Doğurdu

İnternet yayıncılığı pek çok kişinin hayalini süsleyen bir meslek. Haliyle eskisi gibi büyük stüdyolarda belirli aşamaları geçmeden ünlü olabiliyorsunuz. Tabii herkesin bu kadar kolay yayın yapabildiği bir dünyada yayıncıların rekabeti de fazla oluyor. Genellikle oyun yayınlarıyla bilinen Twitch'te son zamanlarda reyting uğruna ilginç şeyler deneyen yüzlerce yayıncı gördük. Ancak doğum yapan yayıncı bu ortamlara aşina olan kişileri bile şaşırtan bir gelişme oldu. Fandy açtığı canlı yayında bebeğini dünyaya getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o doğum görüntüleri;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X hesabından doğum yayınını duyuran yayıncı bir duyuru da yapmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın