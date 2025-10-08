Bunu da Gördük! Fandy İsimli Twitch Yayıncısı Canlı Yayında Doğurdu

İnternet yayıncılığı pek çok kişinin hayalini süsleyen bir meslek. Haliyle eskisi gibi büyük stüdyolarda belirli aşamaları geçmeden ünlü olabiliyorsunuz. Tabii herkesin bu kadar kolay yayın yapabildiği bir dünyada yayıncıların rekabeti de fazla oluyor. Genellikle oyun yayınlarıyla bilinen Twitch'te son zamanlarda reyting uğruna ilginç şeyler deneyen yüzlerce yayıncı gördük. Ancak doğum yapan yayıncı bu ortamlara aşina olan kişileri bile şaşırtan bir gelişme oldu. Fandy açtığı canlı yayında bebeğini dünyaya getirdi.