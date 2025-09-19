onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bunlar Gerçek mi? Akıl Sır Erdiremediğimiz Cilt Bakım Rutinleri

etiket Bunlar Gerçek mi? Akıl Sır Erdiremediğimiz Cilt Bakım Rutinleri

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
19.09.2025 - 17:03

Cilt bakımı denince akla klasik temizlik, nemlendirme ve güneş kremi gelir. Ama bazı insanlar var ki rutinleriyle hem aklımızı hem de cildimizi sınırları zorlatıyor! İşte duyunca bu gerçek olamaz diyeceğiniz ama gerçekte var olan cilt bakım rutinleri… Birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yumurta beyazı maskesi.

Yumurta beyazı maskesi.

Bazı insanlar taze yumurta beyazını direkt yüzlerine sürerek ciltlerini sıkılaştırıyor. Yumurta beyazı, protein açısından zengin olduğu için gözenekleri geçici olarak sıkılaştırıyor ve cilde pürüzsüz bir görünüm veriyor. Ancak bu yöntemi uygularken hijyene dikkat etmek çok önemli zira çiğ yumurta bakteri taşıyabiliyor. Bu yöntemi kullanan bazı kişiler, maskeyi kurutup yüzlerini duruladıklarında ciltlerinin gerçekten sıkılaştığını söylüyor. Fakat herkes için uygun olduğu söylenemez.

Salyangoz mucizesi.

Salyangoz mucizesi.

Salyangoz özlü krem ve maskeler, cilt yenilenmesini hızlandırdığı için Güney Kore’de çok popüler. Özellikle yara izlerini ve ince çizgileri azaltma iddiasıyla kullanılıyor. İçeriğindeki glikoprotein ve hyaluronik asit de cildi fazlasıyla nemlendiriyormuş. Ancak bunu maske dışında salyangozları yüzüne koyduran da var. Oldukça ilginç, herkes cesaret edemez.

Hemoroid kremi ile gözaltı bakımı.

Hemoroid kremi ile gözaltı bakımı.

Evet, kulağa biraz çılgınca geliyor ama birçok kişi göz altı torbalarını ve morluklarını azaltmak için hemoroid kremi kullanıyor. Kremin içeriğinde bulunan damar daraltıcı bileşenler, göz altındaki şişkinliği geçici olarak azaltabiliyor. Özellikle sabahları şişmiş gözlerle uyananların “anında çözüm” diye denediği yöntemlerden biri. Ancak uzmanlar, bu ürünlerin göz çevresi için üretilmediğini ve uzun vadede tahrişe neden olabileceğini vurguluyor.

Balık yumurtası maskeleri.

Balık yumurtası maskeleri.

Evet, yanlış okumadınız! Bazı lüks markalar cilt bakım ürünlerinde balık yumurtasını kullanıyor. İçeriğindeki amino asitler, omega yağ asitleri ve vitaminler sayesinde cilde yoğun besleyici bir etki sağladığı iddia ediliyor. Özellikle yaşlanma karşıtı bakımda popüler çünkü cildin elastikiyetini artırmaya ve kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.

Karides kabuğu maskesi.

Karides kabuğu maskesi.

Aslında biraz bilim kurgu gibi gelse de bazı cilt bakım markaları karides kabuğu içeren maskeler üretiyor. Chitosan, ciltte koruyucu bir tabaka oluşturarak nemi hapsediyor ve cildi yeniliyor. Uygulandıktan sonra cilt daha dolgun ve elastik görünüyor. Bu yöntem özellikle yaşlanma karşıtı rutinlerde popüler. Kullanıcılar, kısa süreli etkisi ile cildin sıkılaştığını ve daha genç göründüğünü söylüyor. Bilemedik, pek de cezbedici görünmüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karbonat peelingi.

Karbonat peelingi.

Karbonat, cilt yüzeyindeki ölü hücreleri temizleme iddiasıyla bazı rutinlerde kullanılıyor. Toz karbonat su ile karıştırılarak macun kıvamına getiriliyor ve nazikçe yüzü ovuluyor. Peeling sonrası cilt anında daha pürüzsüz ve parlak görünüyor. Fakat karbonatın alkalin yapısı cildi tahriş edebilir ve doğal pH dengesini yok da edebilir. Yani biraz riskli. Bu yüzden haftada birden fazla kullanmak önerilmiyor. Etkisi hızlı ve gözle görülür olsa da dikkatli uygulanması şart.

Altın yaprak maskesi.

Altın yaprak maskesi.

Lüks cilt bakımının vazgeçilmezi, altın yaprak maskeleri. İnce altın yaprakları yüzün üzerine yerleştiriliyor ve bu da cilde parlaklık veriyormuş. Altın, antioksidan özelliği sayesinde cildin yaşlanma belirtilerini azalıyormuş. Fiyatı yüksek olsa da görsel olarak uygulama deneyimi oldukça etkileyici.

Arı zehri maskesi.

Arı zehri maskesi.

Bal arılarından elde edilen zehir, ciltte mikro bir uyarım yaratarak kollajen üretimini teşvik ediyor. Bu durum doğal botoks olarak da nitelendiriliyor. Ancak alerjisi olanlar için kesinlikle tehlikeli. Bol arı, bol cesaret!

Soğan suyu ile leke tedavisi.

Soğan suyu ile leke tedavisi.

Doğal yöntemleri seven bazı insanlar, cilt lekeleri için çiğ soğan suyunu yüzlerine sürüyor. İçindeki kükürt, cildi aydınlattığı düşünülüyor. Ancak kokusunu bastırmak ayrı bir mesele!

Pirinç suyu ile yüz yıkama.

Pirinç suyu ile yüz yıkama.

Asya’da çok yaygın bir uygulama bu. Pirinç haşlandıktan sonra kalan suyu cilt yıkamada kullanıyorlar. Bu suyun cildi beyazlattığı ve pürüzsüzleştirdiği söyleniyor. Çok basit ama şaşırtıcı derecede popüler bir rutin. Uygulanması pek de zor değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çilek ve diş macunu karışımı.

Çilek ve diş macunu karışımı.

Bazı insanlar çileği ezip diş macunu ile karıştırarak sivilcelere sürüyor. Çileğin asidik yapısı sivilceyi kurutabiliyor. Ama diş macunu cildi tahriş edebileceği için dermatologların pek onaylamadığı yöntemlerden biri.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın