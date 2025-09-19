Bunlar Gerçek mi? Akıl Sır Erdiremediğimiz Cilt Bakım Rutinleri

Bazı insanlar taze yumurta beyazını direkt yüzlerine sürerek ciltlerini sıkılaştırıyor. Yumurta beyazı, protein açısından zengin olduğu için gözenekleri geçici olarak sıkılaştırıyor ve cilde pürüzsüz bir görünüm veriyor. Ancak bu yöntemi uygularken hijyene dikkat etmek çok önemli zira çiğ yumurta bakteri taşıyabiliyor. Bu yöntemi kullanan bazı kişiler, maskeyi kurutup yüzlerini duruladıklarında ciltlerinin gerçekten sıkılaştığını söylüyor. Fakat herkes için uygun olduğu söylenemez.