Bunlar Gerçek mi? Akıl Sır Erdiremediğimiz Cilt Bakım Rutinleri
Cilt bakımı denince akla klasik temizlik, nemlendirme ve güneş kremi gelir. Ama bazı insanlar var ki rutinleriyle hem aklımızı hem de cildimizi sınırları zorlatıyor! İşte duyunca bu gerçek olamaz diyeceğiniz ama gerçekte var olan cilt bakım rutinleri… Birlikte bakalım!
Yumurta beyazı maskesi.
Salyangoz mucizesi.
Hemoroid kremi ile gözaltı bakımı.
Balık yumurtası maskeleri.
Karides kabuğu maskesi.
Karbonat peelingi.
Altın yaprak maskesi.
Arı zehri maskesi.
Soğan suyu ile leke tedavisi.
Pirinç suyu ile yüz yıkama.
Çilek ve diş macunu karışımı.
