Bulgaristan'ın Tüm Ülkede Sadece 1 Aylık Benzini Kaldı

ABD ve İngiltere, geçtiğimiz ekim ayında Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’nın önde gelen enerji devleri Lukoil ve Rosneft’e yönelik yeni yaptırımlar açıklamıştı. Bu yaptırımların 21 Kasım’da yürürlüğe girmesi bekleniyor ve Bulgaristan’daki akaryakıt arzı üzerinde ciddi baskı yaratabileceği öngörülüyor.

Reuters’ın aktardığına göre, Devlet Rezervleri Bakanı Assen Asenov, ülkedeki benzin stoklarının yaklaşık 35 gün, dizel stoklarının ise 50 gün yeteceğini bildirdi. Ancak Enerji Bakanı Zhecho Stankov, mevcut yakıt miktarının aslında yalnızca dört ila beş günlük tüketimi karşılayabileceğini söyledi.

Enerji uzmanları, Bulgaristan’ın yurt dışında depolanmış ham petrol ve akaryakıt rezervlerine sahip olduğunu, ancak Lukoil’in boru hattı altyapısı yaptırımlardan etkilenmeden önce bu stokların ülkeye taşınması gerektiğini vurguluyor.