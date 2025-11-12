onedio
Bulgaristan'ın Tüm Ülkede Sadece 1 Aylık Benzini Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
12.11.2025 - 17:45

ABD ve İngiltere, geçtiğimiz ekim ayında Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’nın en büyük petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft’e yaptırım uygulama kararı aldı. 21 Kasım’da yürürlüğe girmesi planlanan bu yaptırımların, Bulgaristan’ın yakıt arzını ciddi biçimde sarsabileceği belirtiliyor. Reuters’ın aktardığına göre, Devlet Rezervleri Bakanı Assen Asenov ülkedeki benzin stoklarının 35, dizel stoklarının ise 50 gün yetecek düzeyde olduğunu bildirdi.

Bulgaristan benzin kriziyle karşı karşıya kaldı.

ABD ve İngiltere, geçtiğimiz ekim ayında Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’nın önde gelen enerji devleri Lukoil ve Rosneft’e yönelik yeni yaptırımlar açıklamıştı. Bu yaptırımların 21 Kasım’da yürürlüğe girmesi bekleniyor ve Bulgaristan’daki akaryakıt arzı üzerinde ciddi baskı yaratabileceği öngörülüyor.

Reuters’ın aktardığına göre, Devlet Rezervleri Bakanı Assen Asenov, ülkedeki benzin stoklarının yaklaşık 35 gün, dizel stoklarının ise 50 gün yeteceğini bildirdi. Ancak Enerji Bakanı Zhecho Stankov, mevcut yakıt miktarının aslında yalnızca dört ila beş günlük tüketimi karşılayabileceğini söyledi.

Enerji uzmanları, Bulgaristan’ın yurt dışında depolanmış ham petrol ve akaryakıt rezervlerine sahip olduğunu, ancak Lukoil’in boru hattı altyapısı yaptırımlardan etkilenmeden önce bu stokların ülkeye taşınması gerektiğini vurguluyor.

Bulgaristan önlemler almaya başladı.

Bakan Stankov, Burgas rafinerisinin 21 Kasım sonrasında faaliyetlerini sürdürebilmesi için ABD’nin Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC) ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti. Stankov, yurt dışındaki stoklar ve planlanan yakıt alımları da dikkate alındığında, piyasadaki arzın şu anda yeterli seviyede olduğunu vurguladı.

Yaptırımların duyurulmasının ardından Bulgaristan, yakıt tedarikini güvence altına almak için bir dizi önlem aldı. Ülke geçici olarak dizel ve havacılık yakıtı ihracatını yasakladı. Ayrıca parlamento, Burgas rafinerisinin devralınıp yeni bir yatırımcıya satılmasına onay verdi. Yetkililer rafineride denetimler gerçekleştirirken, kritik altyapının korunmasına yönelik ek güvenlik önlemleri de devreye sokuldu.

Bu kriz neden yaşanıyor?

ABD Hazine Bakanlığı, 22 Ekim 2025’te Rus enerji devi Lukoil’i yaptırım listesine dahil etti. Bu kararla birlikte şirketin ABD’deki tüm varlıkları donduruldu ve Amerikan vatandaşlarının Lukoil ile herhangi bir ticari işlem yapması yasaklandı. Yaptırımlar, Lukoil’in yurtdışındaki operasyonlarını ve ürün ile teknoloji ihracatını ciddi biçimde kısıtlıyor. Ayrıca, Lukoil ile iş birliği yapan yabancı firmalar da ikincil yaptırımlara maruz kalma riski taşıyor. Washington yönetimi, geçiş sürecine olanak tanımak amacıyla sınırlı süreli bazı lisanslar verdi; ancak bu lisansların süresi 21 Kasım 2025’te dolacak.

