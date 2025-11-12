Bulgaristan'ın Tüm Ülkede Sadece 1 Aylık Benzini Kaldı
ABD ve İngiltere, geçtiğimiz ekim ayında Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’nın en büyük petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft’e yaptırım uygulama kararı aldı. 21 Kasım’da yürürlüğe girmesi planlanan bu yaptırımların, Bulgaristan’ın yakıt arzını ciddi biçimde sarsabileceği belirtiliyor. Reuters’ın aktardığına göre, Devlet Rezervleri Bakanı Assen Asenov ülkedeki benzin stoklarının 35, dizel stoklarının ise 50 gün yetecek düzeyde olduğunu bildirdi.
Bulgaristan benzin kriziyle karşı karşıya kaldı.
Bulgaristan önlemler almaya başladı.
Bu kriz neden yaşanıyor?
