Bugün İndirimde Neler Var? Yves Saint Laurent Maskaradan Adidas Ayakkabılara 25 Ağustos 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 25 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Tchibo kahvelerden adidas ayakkabılara kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 25.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Bugün Amazon’da indirime giren Tchibo Barista Espresso Dark, yoğun aroması ve güçlü karakteriyle gerçek kahve tutkunlarının favorisi olacak.
adidas Erkek Terrex Tracerocker 2 Gtx Outdoor Ayakkabi
L'ORÉAL PARIS Glotion All-In-One Doğal Işıltı Aydınlatıcı Losyon
Contigo Swish Autoseal Tritan Suluk
Bugün Hepsiburada’da indirime giren Cool Halı Grande 02 bej mutfak halısı, hem şık sisal görünümlü tasarımı hem de pratik özellikleriyle mutfaklara modern bir dokunuş katıyor.
Ottonya Frozen Kalemlik Due Sprıts
MSI CYBORG 15 A13VF-896XTR Intel Core i5
Çiçek Kokulu Vücut Peelingi şuanda %40 indirimli fiyatıyla!
Pürüzsüzleştirici Saç Maskesi
Royal Canin Kitten Sterilised Pouch Kısırlaştırılmış Yavru Konserve Kedi Maması
Bugün Trendyol marka indirimleri kapsamında dikkat çeken ürünlerden biri de Yves Saint Laurent Lash Clash yüksek hacim veren kahverengi maskara.
