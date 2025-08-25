onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Yves Saint Laurent Maskaradan Adidas Ayakkabılara 25 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Yves Saint Laurent Maskaradan Adidas Ayakkabılara 25 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 12:26

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 25 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Tchibo kahvelerden adidas ayakkabılara kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 25.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da indirime giren Tchibo Barista Espresso Dark, yoğun aroması ve güçlü karakteriyle gerçek kahve tutkunlarının favorisi olacak.

1 kg’lık çekirdek kahve paketinde sunulan bu lezzet, evde taze taze öğütülerek hazırlanan espresso keyfini en üst seviyeye taşıyor. Özellikle sert ve aromatik kahveden vazgeçemeyenler için tam bir keşif fırsatı.

Tchibo BARISTA Espresso Dark

adidas Erkek Terrex Tracerocker 2 Gtx Outdoor Ayakkabi

Dayanıklı yapısı ve su geçirmez Gore-Tex teknolojisi sayesinde yağmurlu havalarda bile ayaklarınızı kuru tutuyor. 

Kullanıcı yorumu:

Adidas kalitesini övmeye gerek bile yok. Genetiğinde kullanışlılık, sağlamlık, şıklık var. Her zeminde muazzam kullanım ve tutunma. Asla sıvı, soğuk geçirmiyor ve bu kaliteye göre oldukça hafif.

adidas Erkek Terrex Tracerocker 2 Gtx Outdoor Ayakkabi

L'ORÉAL PARIS Glotion All-In-One Doğal Işıltı Aydınlatıcı Losyon

Hafif yapısıyla kolayca emiliyor, nemlendirirken aynı zamanda doğal bir parlaklık veriyor. Günlük makyaj rutininizde baz olarak kullanabilir ya da sadece cildinize taze ve ışıltılı bir dokunuş katmak için tercih edebilirsiniz.

L'ORÉAL PARIS Glotion All-In-One Doğal Işıltı Aydınlatıcı Losyon

Contigo Swish Autoseal Tritan Suluk

Autoseal teknolojisi sayesinde dökülme ve sızdırma derdi olmadan güvenle kullanabilir, spor yaparken, ofiste ya da yürüyüşte kolayca suyunuzu yanınızda taşıyabilirsiniz. 

Contigo Swish Autoseal Tritan Suluk

Bugün Hepsiburada’da indirime giren Cool Halı Grande 02 bej mutfak halısı, hem şık sisal görünümlü tasarımı hem de pratik özellikleriyle mutfaklara modern bir dokunuş katıyor.

Çerçeveli detaylarıyla estetik bir görünüm sağlayan bu kilim, hem dayanıklı hem de şık bir seçenek arayanların favorisi olmaya aday.

Sepete özel fiyatı 1.451,40 TL

Cool Halı Grande 02 Bej Mutfak Halısı

Ev ihtiyaçlarında indirimli ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Ottonya Frozen Kalemlik Due Sprıts

Rengârenk tasarımı ve sevilen Frozen karakterleriyle çocuğunuzun favorisi olacak. Hem okulda düzeni kolaylaştırıyor hem de eğlenceli görünümüyle masasında neşeli bir atmosfer yaratacak.

Sepete özel fiyatı 332,86 TL

Ottonya Frozen Kalemlik Due Sprıts

Lisanslı Çanta Ve Mataralarda %25 indirimli fiyatlar

MSI CYBORG 15 A13VF-896XTR Intel Core i5

MSI Cyborg 15 A13VF-896XTR, güçlü donanımıyla hem oyunseverler hem de yüksek performans arayan kullanıcılar için tasarlanmış. Intel Core i5 13420H işlemcisi ve 16 GB RAM desteğiyle aynı anda birçok işi sorunsuzca yapabilirken, RTX 4060 ekran kartı sayesinde oyunlarda akıcı ve gerçekçi grafikler sunuyor. 

Sepete özel fiyatı 32.399,10 TL.

MSI CYBORG 15 A13VF-896XTR Intel Core i5

Çiçek Kokulu Vücut Peelingi şuanda %40 indirimli fiyatıyla!

İçerisindeki doğal peeling tanecikleri sayesinde cildinizi ölü deriden arındırırken, ipeksi bir yumuşaklık kazandırıyor. Duş rutininize keyifli bir dokunuş katacak bu peeling, hoş çiçek kokusuyla gün boyu tazelenmiş hissetmenizi sağlıyor. Kısacası, cildinizi şımartmak için ideal bir bakım ürünü.

Plu Original Body Scrub Pink Floral 200 gr

Pürüzsüzleştirici Saç Maskesi

Yıpranmış ve cansız saçlara ipeksi bir yumuşaklık kazandırmak için geliştirilmiş özel bir bakım maskesi. Nemlendirici etkisiyle saç tellerini beslerken elektriklenmeyi azaltıyor, daha kolay şekil alan ve pürüzsüz görünen saçlara kavuşmanıza yardımcı oluyor. 

634.90 TL yerine  349.20 TL

Mjcare Premium Silky Hair Mask -

Royal Canin Kitten Sterilised Pouch Kısırlaştırılmış Yavru Konserve Kedi Maması

kısırlaştırılmış yavru kediler için özel olarak hazırlanmış lezzetli bir konserve mama. Hem büyüme döneminde ihtiyaç duydukları besin desteğini sağlıyor hem de kısırlaştırma sonrası ideal kilolarını korumalarına yardımcı oluyor.

Royal Canin Kitten Sterilised Pouch Kısırlaştırılmış

Bugün Trendyol marka indirimleri kapsamında dikkat çeken ürünlerden biri de Yves Saint Laurent Lash Clash yüksek hacim veren kahverengi maskara.

Kirpiklerinizi anında dolgun ve belirgin gösterirken, kahverengi tonu sayesinde daha doğal ve yumuşak bir bakış sağlıyor.

Yves Saint Laurent

