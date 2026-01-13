onedio
Bugün İndirimde Neler Var? LEGO Setlerinden Lancome Markasının Ürünlerine 13 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 13 Ocak 2026 tarihinde indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Haftanın en kârlı alışverişini yapmaya ve popüler ürünleri herkesten önce keşfetmeye hazırsanız; 13 Ocak 2026'nın dikkat çeken günün fırsatlarına birlikte göz atalım! 👇

Bu içerik 13.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Güne gerçek bir espresso ile başlayın: Julius Meinl Premium Arabica çekirdek kahve!

Güne gerçek bir espresso ile başlayın: Julius Meinl Premium Arabica çekirdek kahve!

Viyana'nın o meşhur kahve kültürünü evinize taşımaya ne dersiniz? %100 Arabica çekirdeklerinden oluşan bu premium seri, yoğun aroması ve kadifemsi kremasıyla tam bir gurme deneyimi sunuyor. 500 gramlık paketiyle uzun süre sabah keyfinize eşlik edecek bu kahve, bugünün en lezzetli fırsatlarından biri.

Julius Meinl Premium Collection Espresso Arabica Çekirdek 500 g

Mutfakta Alman disiplini: Zwilling 3 parça bıçak seti!

Mutfakta Alman disiplini: Zwilling 3 parça bıçak seti!

Yemek yapmayı bir sanata dönüştürmek isteyenlerin ilk tercihi olan Zwilling, şimdi çok daha ulaşılabilir! Paslanmaz çelikten üretilen, dengesi ve keskinliğiyle hayran bırakan bu 3'lü set, mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak. 8.464,28 TL yerine 7.870,90 TL’lik fiyatıyla ömürlük bir yatırım yapmak isteyenleri bekliyor.

Zwilling 3 Parça Bıçak Seti

Sokak stilinin zamansız parças Puma markasına ait bu spor ayakkabıyı gördünüz mü?

Sokak stilinin zamansız parças Puma markasına ait bu spor ayakkabıyı gördünüz mü?

'Beyaz ayakkabım olsun, her şeye uysun' diyenler buraya! Puma'nın bu konforlu ve şık modeli, tam %45 indirimle 4.999 TL'den 2.749,45 TL'ye düştü. Bu fiyatla stoklar hızla tükenebilir, acele etmekte fayda var!

Puma Spor Ayakkabı

Evinizin havasını değiştirmeye hazır olun!

Evinizin havasını değiştirmeye hazır olun!

Kış aylarında kaloriferlerin kuruttuğu havadan şikayetçiyseniz, bu ürün tam bir kurtarıcı! 4 litrelik dev su haznesiyle tüm gün kesintisiz çalışan bu nemlendirici, aynı zamanda bir aroma difüzörü olarak da kullanılabiliyor. Yani içine ekleyeceğiniz birkaç damla uçucu yağ ile evinizi bir SPA merkezine çevirebilirsiniz.

Sadece 1059 TL'lik fiyatıyla günün en mantıklı teknoloji yatırımlarından biri.

ROBEVE Rbh-03 Ultrasonik Hava Nemlendirici

Mutluluğun kokusu şimdi çok daha ulaşılabilir: Lancôme La Vie Est Belle Edp!

Mutluluğun kokusu şimdi çok daha ulaşılabilir: Lancôme La Vie Est Belle Edp!

İris çiçeği, yasemin ve portakal çiçeğinin büyüleyici karışımıyla hem feminen hem de sofistike bir imza arayanlar için mükemmel bir seçim. İster kendinizi şımartın ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye verin; bu ikonik kokuyu indirimli yakalamışken kaçırmayın!

Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Hiç solmayan bir bahçeye ne dersiniz? LEGO® Botanicals Mutlu Bitkiler yapım seti!

Hiç solmayan bir bahçeye ne dersiniz? LEGO® Botanicals Mutlu Bitkiler yapım seti!

LEGO’nun yetişkinler arasında da çılgınlık yaratan Botanicals serisine çok tatlı bir üye daha katıldı! 9 yaş ve üzeri için tasarlanan bu 'Mutlu Bitkiler' seti, 217 parçadan oluşuyor ve evinizin en güzel köşesini süslemek için sabırsızlanıyor. 

LEGO ® Botanicals Mutlu Bitkiler 10349 - 9 Yaş ve Üzeri Çocuklar için Renkli Saksılar İçeren Yapay Çiçek Oyuncak Yapım Seti (217P)

Kas ağrılarına ve yorgunluğa profesyonel çözüm sizle Robeve motorlu masaj tabancası indirimde!

Kas ağrılarına ve yorgunluğa profesyonel çözüm sizle Robeve motorlu masaj tabancası indirimde!

Spor sonrası kas tutulmalarından veya gün boyu süren ofis yorgunluğundan şikayetçiyseniz bu alet tam bir hayat kurtarıcı. 4 farklı masaj başlığı ve darbeli titreşim özelliğiyle en derindeki kas ağrılarını bile yok ediyor. 

Robeve Tabanca Masaj Aleti Kas Masaj Tabancası

Mutfakta düzen ve pratiklik bir arada: Bernardo Viyana 9 parça rendeli karıştırma ve saklama kabı.

Mutfakta düzen ve pratiklik bir arada: Bernardo Viyana 9 parça rendeli karıştırma ve saklama kabı.

Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak, 'her eve lazım' dedirten o set tam olarak bu! Bernardo’nun bu 9 parçalık seti sadece saklama kabı değil; özel kapaklarına entegre edilebilen rendeleri sayesinde salatalarınızı veya soslarınızı doğrudan kabın içine hazırlamanıza olanak tanıyor.

Bernardo Viyana 9 Parça Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı (16-20-24 Cm)

Kolajen dünyasında devrim yaratan lipozomal teknolojiyle tanışın!

Kolajen dünyasında devrim yaratan lipozomal teknolojiyle tanışın!

Kiperin’in %100 saf ve doğal içeriğe sahip bu takviyesi, emilimi en üst düzeye çıkararak cilt, saç ve eklem sağlığınızı destekliyor. 576 gramlık dev boyutuyla uzun süreli kullanım sunan bu premium takviye, Ocak ayı indirimleriyle sağlığına önem verenlerin sepetinde ilk sırada yer alıyor.

Kiperin %100 Saf ve Doğal Mor & Çoklu Kolajen Peptitleri içeren Lipozomal Teknoloji Diyet Takviyesi (576gr)

Aynı anda hem süpüren hem de silen bir kahramanla tanışın!

Aynı anda hem süpüren hem de silen bir kahramanla tanışın!

Bissell Crosswave C3, yüksek vakum gücüyle yerdeki tüm tozları hapsederken, özel fırça sistemiyle lekeleri anında yok ediyor. Temizlik sürenizi yarıya indiren ve her yüzeyde (halı dahil!) harikalar yaratan bu teknoloji harikası, bugünün en 'akıllıca' ev yatırımı olabilir.

Bissell CrossWave C3 Select Yüksek Vakumlu Kablolu Dikey Süpürme ve Silme Makinesi

Cildinize nazik bir dokunuş: Yves Rocher Pure Algue makyaj temizleme yağı!

Cildinize nazik bir dokunuş: Yves Rocher Pure Algue makyaj temizleme yağı!

Hassas ciltler dahil tüm cilt tipleriyle uyumlu olan bu botanik kompleksli yağ, cildinizi temizlerken aynı zamanda nemlendiriyor ve nefes almasını sağlıyor. Yves Rocher'nin o meşhur doğal içerik kalitesiyle, günlük rutininizi bir SPA deneyimine çevirin!

Yves Rocher Yüz Yıkama/Makyaj Temizleme Yağı-Hassas Dahil Tüm Cilt-Pure Algue Sensitive Botanik Kompleks 150ml

Sporcular için günün bombası: Whey Protein Collector Edition tam %45 indirimde!

Sporcular için günün bombası: Whey Protein Collector Edition tam %45 indirimde!

Antrenman performansını artırmak ve kas gelişimini desteklemek isteyenler için beklenen fırsat geldi. Hem içeriğiyle güven veren hem de 'Collector Edition' özel serisiyle fark yaratan bu protein takviyesi, bugüne özel %45 indirimle sadece 219 TL’ye düştü! Hem tadı hem de karışım kalitesiyle favoriniz olacak bu ürünü indirim bitmeden sepetinize ekleyin!

Whey Protein Collector Edition

Banyonuza saray şıklığı: Hereke 3'lü havlu seti tam %55 indirimle!

Banyonuza saray şıklığı: Hereke 3'lü havlu seti tam %55 indirimle!

Kaliteli dokusu ve yüksek emiciliğiyle bilinen Hereke havluları, ev tekstilinde lüksü ve konforu bir araya getiriyor. Banyonuzun havasını anında değiştirecek bu asil bordo renkli 3'lü set, 1000 TL yerine kısa süreliğine sadece 450 TL! 

Hereke 3'lü Havlu Seti Bordo

Retro şıklığın en tatlı hali: Pembe Casio dijital kol saati!

Retro şıklığın en tatlı hali: Pembe Casio dijital kol saati!

Modası asla geçmeyen Casio retro serisinin en sevilen modellerinden biriyle listemizi taçlandırıyoruz! Hem spor hem de günlük kombinlere o ikonik dokunuşu katan bu pembe detaylı dijital saat, dayanıklılığı ve hafifliğiyle bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceğiniz bir parça.

Casio LA-20WH-4A1DF Kol Saati

Bahar enerjisini kış kombinlerine taşıyın: Pensli yüksek bel palazzo pantolon!

Bahar enerjisini kış kombinlerine taşıyın: Pensli yüksek bel palazzo pantolon!

Gardırobunuzun en joker parçası olmaya aday bu pantolon, hem rengiyle hem de kesimiyle hayran bırakıyor! Açık yeşil tonuyla ferah bir görünüm sunan, pensli detayı ve yüksek beliyle vücut formunu mükemmel gösteren bu palazzo pantolon, tam bir fiyat-performans ürünü.

Tuba Butik Pensli Yüksek Bel Palazzo Kadın Pantolon

Kedi sahiplerinin yüzünü güldürecek, "stok yapmalık" o fırsat geldi!

Kedi sahiplerinin yüzünü güldürecek, "stok yapmalık" o fırsat geldi!

Patili dostlarımızın severek tükettiği, dengeli içeriğiyle enerji ve sağlık sunan Enjoy Tavuklu Kedi Maması, 15 kilogramlık ekonomik paketiyle 13 Ocak listemizin kapanış yıldızı oluyor. Hem bütçenizi koruyan hem de uzun süre mama derdini ortadan kaldıran bu dev paket, 1350 TL’lik avantajlı fiyatıyla sepetlere eklenmeyi bekliyor. Dostunuzun mutluluğu için bu fırsatı kaçırmayın!

Enjoy Tavuklu Kedi Maması 15 KG

