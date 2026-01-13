Bugün İndirimde Neler Var? LEGO Setlerinden Lancome Markasının Ürünlerine 13 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Kış aylarında kaloriferlerin kuruttuğu havadan şikayetçiyseniz, bu ürün tam bir kurtarıcı! 4 litrelik dev su haznesiyle tüm gün kesintisiz çalışan bu nemlendirici, aynı zamanda bir aroma difüzörü olarak da kullanılabiliyor. Yani içine ekleyeceğiniz birkaç damla uçucu yağ ile evinizi bir SPA merkezine çevirebilirsiniz.

Sadece 1059 TL'lik fiyatıyla günün en mantıklı teknoloji yatırımlarından biri.

ROBEVE Rbh-03 Ultrasonik Hava Nemlendirici