etiket Bugün İndirimde Neler Var? Estée Lauder İndiriminden Under Armour Ürünlerine 12 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı - Onedio Üyesi
12.12.2025 - 12:49

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 12 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Estée Lauder indiriminden Penti  ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 12.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Staub Chistera Kiraz Çiçeği Sote Tenceresi, mutfağında lezzeti ve performansı bir arada isteyenler için!

Döküm demirin ısıyı eşit dağıtan yapısı sayesinde etten sebzeye her yemeği tam kıvamında pişirebilir, özel Chistera kapak tasarımıyla buharın yemeğe geri dönmesini sağlayarak daha sulu ve aroması yoğun tarifler hazırlayabilirsiniz.

Bugün %13 indirimde.Linki burada

Under Armour’un UA W Charged Pursuit koşu ayakkabısı, hem günlük yürüyüşlerde hem koşu antrenmanlarında rahat adımlar atmak isteyenlerin favorisi!

Yastıklamalı Charged Cushioning orta tabanı ile darbeleri etkili şekilde emiyor, nefes alabilen üst yüzeyi ayakları serin tutuyor ve modern tasarımıyla spor kombinlerine kolayca uyum sağlıyor.

Bugün %16 indirimde.

Linki burada

Tommy Jeans’in erkek tişörtü, sade ama şık tasarımıyla günlük kombinlerin vazgeçilmez parçası olabilir!

Klasik kesimi ve rahat dokusuyla jean, şort veya eşofmanla kolayca kombinlenebilir.

Bugün %28 indirimde.

Linki burada

LEGO Wicked Elphaba’nın Sığınağı Yapım Seti

228 parçalık bu sığınak modeli, inşa etmeyi seven miniklere yaratıcı bir deneyim sağlarken aynı zamanda Wicked dünyasını keşfetmeleri için çok tatlı bir fırsat sunuyor.

Linki burada

Uygun fiyata yılbaşı ağacı süsü arayanlar için şahane bir önerimiz var!

Zarif kar tanesi deseniyle hem klasik hem modern ağaç dekorlarına çok yakışacak ve bütçeni zorlamadan yılbaşı havasını evine getiriyor.

Sepete özel fiyatı148,71 TL.

Linki burda

Penti ürünlerinde 1 alana 1 hediye fırsatını kaçırma!

Penti’nin #izbırakmaz Invisible Bej Balensiz Dikişsiz Bralet’i, günlük konforu ön planda tutanlar için harika bir seçenek.Ürünler burada

Happiness İstanbul’un balıkçı yaka oversize triko kazağı, kış gardırobunuzda mutlaka bulunması gereken bir parça.

Sade bir jean veya etekle kombinleyerek hem şık hem güncel bir görünüm yaratabilirsiniz.

Sepete özel fiyatı 549,50 TL.

Linki burada

Nehir Silver’in çelik 6 parçalık saklama kabı seti, mutfağınızda düzeni ve pratikliği artıracak!

Dayanıklı çelik yapısı sayesinde hem yiyeceklerinizi hijyenik biçimde saklamanızı sağlar hem de farklı boylardaki kaplar, yemek hazırlığı ve artık saklama işlerini kolaylaştırır.

Sepete özel fiyatı 639 TL.

Linki burada

4 Farklı Aromalı Protein Bar 32 Adet %14 İndirimli!

Spor performansınızı artırmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı desteklemek için mükemmel bir başlangıç noktası.

'onedio' özel koduyla +%10 indirim fırsatı daha yakalayabilirsiniz!

Linki burada

Her dolapta bulunması gereken PAEN Basic 5'li Regular Fit T-shirt, rahat kesimi ve sade tasarımıyla günlük kombinlerin vazgeçilmezi!

Üstelik bere hediyeli!

Bugün %53 indirim oranıyla fiyatı 999.00 TL.

Linki burada

Brit Fresh Mamalarda %34 İndirim!

Brit Fresh Tavuk ve Patatesli yetişkin köpek maması, dengeli beslenme ihtiyacını karşılayan lezzetli ve kaliteli bir seçenek olarak köpeğinizin günlük rutinine güzel bir dokunuş katacak.

Sepette ekstra %10 indirim fırsatı!

Linki burada

5 lt Edremit Erken Hasat Soğuk Sıkım Alana Hediye Zeytin Seti!

Gemlik Siyah ve Yeşil Kırma Zeytin hediye!

İndirimli fiyatıyla 4,120.50 TL.

Linki burada

ESTEE LAUDER yeni yıl coşkusu başladı!

Tüm ürünlerde %25 sepet indirimi, setlerde %30’a varan sepet fırsatlarıyla %50’ye kadar avantajlı setler sizi bekliyor.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

