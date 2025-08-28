Bugün İndirimde Neler Var? 28 Ağustos 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 28 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Tchibo kahvelerden valize kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 28.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Yoğun aroması ve taptaze çekirdekleriyle kahve keyfini bambaşka boyuta taşımanızı sağlayacak Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve, %30 indirimle öne çıkıyor.
Hafif, kullanışlı ve uzun ömürlü bavul arayanlara özel👇🏽
Zamansız tasarım, yüksek kalite! Her kombinle uyumlu Levi’s jean fırsatını kaçırmayın!
Kompakt tasarımıyla günlük kullanım için ideal olan Exception Dikey Postacı Çanta, şıklığı ve fonksiyonelliğiyle günün fırsatları arasında yer alıyor.
Okul ve iş hayatı için pratik çözüm!
Suwen'de ev & plaj giyimde ekstra %20 indirim fırsatı var!
Altınyıldız'da tişört festivali başladı!
Bakım rutinlerinin vazgeçilmezi La Roche-Posay'de 1000 TL'ye 250 TL indirim kodunu kullanmayı unutmayın.
Cildinizi pirinç özüyle aydınlatıp, sağlıklı ışıltıyı keşfetmenizin tam zamanı!
Enerji dolu ara öğün için ideal bir atıştırmalık arıyorsanız bu indirimi kaçırmayın!
Günlük enerjini ve bağışıklığını destekleyen Multivitamin Efervesan %30 indirimde!
