Bugün İndirimde Neler Var? 28 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
28.08.2025 - 14:02 Son Güncelleme: 28.08.2025 - 14:14

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 28 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Tchibo kahvelerden valize kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 28.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Yoğun aroması ve taptaze çekirdekleriyle kahve keyfini bambaşka boyuta taşımanızı sağlayacak Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve, %30 indirimle öne çıkıyor.

Evde barista kalitesinde kahve için mükemmel tercih!

Linkini buraya bıraktım.

Hafif, kullanışlı ve uzun ömürlü bavul arayanlara özel👇🏽

American Tourister Bavul, dayanıklı yapısı ve enerjik rengiyle seyahatlerinizde hep yanınızda olacak. 

Linki burada.

Zamansız tasarım, yüksek kalite! Her kombinle uyumlu Levi’s jean fırsatını kaçırmayın!

Linkini buraya bıraktım.

Kompakt tasarımıyla günlük kullanım için ideal olan Exception Dikey Postacı Çanta, şıklığı ve fonksiyonelliğiyle günün fırsatları arasında yer alıyor.

Linki burada.

Kullanıcı yorumu:

Uzun süredir kullanıyorum çok kaliteli bir ürün kesin tavsiye ederim.

Okul ve iş hayatı için pratik çözüm!

Sağlam, kullanışlı ve bölmeli yapısıyla yiyeceklerinizi düzenli taşımanızı sağlayacak Busstier Bölmeli BPA'sız Beslenme Çantası, 277,90 TL indirimli fiyata sahip.

Linki burada.

Suwen'de ev & plaj giyimde ekstra %20 indirim fırsatı var!

Tüm indirimlere ek olarak 3 ve üzeri ürün alışverişlerinde %20 indirim fırsatına buradan göz atabilirsiniz.

En sevilen kampanyanın sonuna geldik.

Sevilen lezzetlerde 2. ürün 1 TL fırsatına bitmeden buradan ulaşabilirsiniz.

Altınyıldız'da tişört festivali başladı!

Tişörtler 229 TL, polo tişörtler 239 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik sepette ekstra indirim ve kupon fırsatı var!

Buradan göz atabilirsiniz.

Bakım rutinlerinin vazgeçilmezi La Roche-Posay'de 1000 TL'ye 250 TL indirim kodunu kullanmayı unutmayın.

İndirim kodu: LRP250

Linkini buraya bıraktım.

Cildinizi pirinç özüyle aydınlatıp, sağlıklı ışıltıyı keşfetmenizin tam zamanı!

Bibimcos Rice Extract Toner Prinç Özlü Tonik %25 indirimiyle burada sizi bekliyor.

Enerji dolu ara öğün için ideal bir atıştırmalık arıyorsanız bu indirimi kaçırmayın!

Katkısız, doğal ve lezzetli üstelik sepette %45 indirimi var! 

Linki burada.

Günlük enerjini ve bağışıklığını destekleyen Multivitamin Efervesan %30 indirimde!

Linkini buraya bıraktım.

