Bugün İndirimde Neler Var? 22 Aralık 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 22 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
22.12.2025 - 12:37

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 22 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Estee Lauder indiriminden Arçelik ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 22.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Anthony Jackson Ultra Hafif ABS valiz, kabin boyuyla seyahatlerin favorisi olmaya aday!

Dayanıklı ABS gövdesi, hafif yapısı ve pratik tekerlek sistemiyle hem iş hem tatil yolculuklarında konforlu bir seyahat deneyimi sunacak.

Bugün %27 indirimde

Linki burada

Yılın en düşük fiyat fırsatıyla sunulan Levoit LVAC‑200 modeli, kablosuz şarjlı dikey elektrikli süpürge arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat!

Sahip olduğu güçlü emiş sistemi sayesinde sert zeminlerde ve hafif halılarda etkili temizlik sunar, 50 dakikaya varan çalışma süresiyle evin her köşesini zahmetsizce süpürmenize olanak tanıyor.

Kullanıcı yorumu;

Ürünü 1 aydır kullanıyorum evimde dyson kablolu süpürgesi var bunu aldığımızdan beri artık dyson evin tozlu raflarına kaldırıldı. Tavsiye ediyorum, çok fazla para vermeden güzel bir süpürge sahibi olabilirsiniz.

Linki burada

Samsung Galaxy Tab A11+ Android tablet, gri rengiyle hem şık hem işlevsel!

Wi-Fi bağlantı desteği, 8 GB RAM ve 256 GB geniş depolama alanıyla günlük kullanım, eğitim ve eğlence için akıcı performans sağlıyor.

Bugün %7 indirimde.

Linki burada

Arçelik 901 KMX çamaşır kurutma makinesi, 9 kg maksimum kurutma kapasitesiyle kalabalık aileler ve yoğun çamaşır temposu için ideal bir ürün.

Isı pompalı kurutma teknolojisi sayesinde kıyafetleri daha düşük sıcaklıklarda ve daha verimli şekilde kurutarak hem kumaşları korur hem de enerji tasarrufu sağlıyor.

Bugün %25 indirimde. Peşin fiyatına 9 aya varan taksit seçeneği de mevcut.

Linki burada

Kozmetik ürünlerinde 1000 TL ve üzerine alışverişlerde %21 indirim!

Siveno ürünlerinden The Purest Solutions'a eksiklerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Oyuncaklarda yeni yıl fırsatları % 40'a varan indirimlere mutlaka göz atın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Cigit ürünlerinde %50'ye varan indirimlere ek 2 ve üzeri alışverişlerinizde %21 indirim fırsatı!

Yumuşak fitilli dokusu sayesinde çocukların hareket özgürlüğünü kısıtlamaz, üzerindeki zarif nakış detayları da takıma tatlı bir hava katıyor. 

Sepete özel fiyatı 507,27 TL.

Linki burada

Ayak bakımının vazgeçilmezi şu anda piyasada en uygun fiyatıyla!

Mjcare Soyulan Ayak Peeling maskesi ilk kullanımda ayaklarınızdaki kir, ölü deri ve nasır gibi sorunlardan kurtulmanızı sağlıyor.

Bugün %10 indirimli ve 3 al 2 öde fırsatı mevcut!

Linki burada

Enjoy Tavuklu Kedi Maması %29 İndirimli!

Kedinizin günlük beslenmesini pratik ve dengeli bir şekilde yapmak istiyorsanız Enjoy Kedi Maması tam da aradığınız seçeneklerden biri. 

İndirimli fiyatı 1,350.00 TL.

Linki burada

soğuk havaların kurtarıcı PAEN 3'lüsü bu kış mutlaka dolabında olması gereken parçalardan!

Bugün %45 indirime ek onedio20 indirim koduyla %20 indirim fırsatı daha mevcut.

Linki burada

Seren 4’lü havlu seti, organik pamuk dokusuyla cilde yumuşak ve konforlu bir his verirken, bej–antrasit renk uyumuyla banyonuza modern bir hava katacak.

%65 indirimli fiyatıyla 721.00 TL.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Minimal ama sofistike tasarımı var, sade sevenler için birebir.

Erkek Boxer modelleri %50 indirimli!

U.S. Polo Assn. Erkek 3'lü Boxer Set, bugün indirimli fiyatıyla 692.55 TL.

Linki burada

Gece bakımının sevilen Advanced Night Repair favorilerinde %35'e varan indirimleri kaçırmayın!

Advanced Night Repair 20 ML serum tanışma fiyatı ile 2660 TL yerine %35 indirimle 1729 TL!

Linki burada

Pijamaevi ürünlerinde sepet indirimlerini kaçırmayın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

