Bugün İndirimde Neler Var? 22 Aralık 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 22 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Estee Lauder indiriminden Arçelik ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 22.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bugün Amazon’da indirime giren Anthony Jackson Ultra Hafif ABS valiz, kabin boyuyla seyahatlerin favorisi olmaya aday!
Yılın en düşük fiyat fırsatıyla sunulan Levoit LVAC‑200 modeli, kablosuz şarjlı dikey elektrikli süpürge arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat!
Samsung Galaxy Tab A11+ Android tablet, gri rengiyle hem şık hem işlevsel!
Arçelik 901 KMX çamaşır kurutma makinesi, 9 kg maksimum kurutma kapasitesiyle kalabalık aileler ve yoğun çamaşır temposu için ideal bir ürün.
Kozmetik ürünlerinde 1000 TL ve üzerine alışverişlerde %21 indirim!
Oyuncaklarda yeni yıl fırsatları % 40'a varan indirimlere mutlaka göz atın!
Cigit ürünlerinde %50'ye varan indirimlere ek 2 ve üzeri alışverişlerinizde %21 indirim fırsatı!
Ayak bakımının vazgeçilmezi şu anda piyasada en uygun fiyatıyla!
Enjoy Tavuklu Kedi Maması %29 İndirimli!
soğuk havaların kurtarıcı PAEN 3'lüsü bu kış mutlaka dolabında olması gereken parçalardan!
Seren 4’lü havlu seti, organik pamuk dokusuyla cilde yumuşak ve konforlu bir his verirken, bej–antrasit renk uyumuyla banyonuza modern bir hava katacak.
Erkek Boxer modelleri %50 indirimli!
Gece bakımının sevilen Advanced Night Repair favorilerinde %35'e varan indirimleri kaçırmayın!
Pijamaevi ürünlerinde sepet indirimlerini kaçırmayın!
