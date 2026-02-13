onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? 13 Şubat 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 13 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.02.2026 - 12:26

13 Şubat Cuma gününe, hem aşkın kokusunu hem de evin bereketini kutlayacak harika fırsatlarla başlıyoruz! Karaca’da 2 al 1 öde sürprizinden Nivea’daki 1 TL fırsatına kadar bugünün bu dev indirimlerini keşfetmeden haftayı kapatmayın!

Bu içerik 13.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dudaklarınızda kış boyu sürecek yumuşacık bir koruma için beklenen fırsat geldi; stokları yenilemenin tam zamanı!

Dudaklarınızda kış boyu sürecek yumuşacık bir koruma için beklenen fırsat geldi; stokları yenilemenin tam zamanı!

Nivea’nın ikonik dudak kremleriyle çatlamış ve kurumuş dudaklara veda edin. Şimdi Trendyol’da geçerli olan 2. ürün sadece 1 TL kampanyasıyla, çantanızda ve baş ucunuzda her zaman bir Nivea bulundurmak çok kolay. Meyve aromalı seçeneklerden yoğun nemlendirici klasiklere kadar favorilerinizi seçin, kış bakımınızı neredeyse yarı fiyatına tamamlayın.

Nivea Dudak Kremlerinde 2. Ürün 1 TL

Miniklerin hem fiziksel gelişimini destekleyen hem de eğlenceyi sokağa taşıyan o çok fonksiyonlu yol arkadaşı!

Miniklerin hem fiziksel gelişimini destekleyen hem de eğlenceyi sokağa taşıyan o çok fonksiyonlu yol arkadaşı!

Scoot And Ride Highwaykick 1, oturaklı tasarımıyla 1 yaştan itibaren güvenli bir kullanım sunarken, kolayca ayakta sürülen bir scootera dönüşerek çocuğunuzla birlikte büyüyor. Açık gri rengin modern şıklığı ve devrilmeye karşı emniyet sistemiyle ebeveynlerin ilk tercihi olan bu model, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sürecek bir macera vadediyor. Parkların ve sokakların en havalı çocuğu olmaya hazır mısınız?

Scoot And Ride Highwaykick 1 Çocuk Scooter

Mutfak ve sofralarınızda Karaca şıklığını yakalarken, sepetinizdeki ürünlerin yarısı size hediye kalsın!

Mutfak ve sofralarınızda Karaca şıklığını yakalarken, sepetinizdeki ürünlerin yarısı size hediye kalsın!

Evinizin her köşesine zarafet katan Karaca ürünlerinde beklenen 2 al 1 öde fırsatı başladı. İster günlük kullanım için şık yemek takımları, ister mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak küçük ev aletleri... İhtiyacınız olan ürünleri eşleştirin, en pahalı olanın ücretini ödeyerek evinizi baştan yaratın.  

Karaca Ürünlerinde 2 Al 1 Öde Fırsatı

İmza kokunuzu %50 indirimle keşfederken, aşk dolu bir kuponla sepetinizi daha da hafifletin!

İmza kokunuzu %50 indirimle keşfederken, aşk dolu bir kuponla sepetinizi daha da hafifletin!

Sevgililer Günü'ne saatler kala Hepsiburada satıcılı seçili parfümlerde dev bir şölen var. Net %50 indirime ek olarak, sepetinizde kullanacağınız 'ASKKOKUSU' kodu ile 500 TL ekstra indirim kazanabilirsiniz. Dünyaca ünlü markaların en sevilen kokularını, yılın en avantajlı fiyatıyla hem kendiniz hem de sevdiğiniz için birer hediyeye dönüştürmek için bu fırsatı kaçırmayın.

Hepsiburada Parfümlerde Net %50 + 500 TL Ek İndirim

Kuaför salonu konforunu evinize taşıyın; saçlarınızı yıpratmadan şekillendirmenin en hızlı yolunu keşfedin!

Kuaför salonu konforunu evinize taşıyın; saçlarınızı yıpratmadan şekillendirmenin en hızlı yolunu keşfedin!

Shark FlexStyle, sadece bir fön makinesi değil; saçlarınızı kuruturken aynı zamanda bukle yapan, düzelten ve hacim veren çok fonksiyonlu bir stil sihirbazı. Isı hasarını minimize eden teknolojisi ve 5 farklı başlığıyla her saç tipine uygun profesyonel sonuçlar vadediyor. Ultra hafif tasarımıyla kullanım kolaylığı sunan bu set, saç bakım rutininizi bir lüks deneyimine dönüştürmek için Amazon’un bugüne özel fırsatıyla sizi bekliyor.

Shark FlexStyle Saç Şekillendirme ve Kurutma Sistemi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyunlardaki hızınızı ve hassasiyetinizi profesyonel seviyeye taşırken, masanızdaki ışık şovunun kontrolünü elinize alın!

Oyunlardaki hızınızı ve hassasiyetinizi profesyonel seviyeye taşırken, masanızdaki ışık şovunun kontrolünü elinize alın!

Logitech G G102 Lightsync, sadece bir oyuncu mouse'u değil; oyun tutkunları için hem performansın hem de estetiğin buluştuğu bir klasik. Klasikleşmiş 6 tuşlu tasarımı ve dayanıklı mekanik tuş gerginliğiyle hem rekabetçi oyunlarda hem de günlük kullanımda size mükemmel bir konfor sunuyor.  

Logitech G G102 Lightsync Kablolu Oyuncu Mouse

Tek bir ceketle iki farklı tarzı yakalayın; hem sokak modasına uyum sağlayın hem de Sherpa yumuşaklığıyla ısının!

Tek bir ceketle iki farklı tarzı yakalayın; hem sokak modasına uyum sağlayın hem de Sherpa yumuşaklığıyla ısının!

PUMA Erkek Reversible Sherpa Jacket, çift taraflı kullanılabilir tasarımıyla kış gardırobunuzun en fonksiyonel parçası olmaya aday. PUMA kalitesini Amazon’un bugüne özel indirimli fiyatıyla yakalamak için acele edin!

PUMA Erkek Çift Taraflı Sherpa Ceket

Trendyol mağazasında geçerli olan sepette %20 indirime ek olarak, 2. ürüne %50 indirim fırsatı ile sağlığınıza yatırım yaparken bütçenizi de koruyun.

Trendyol mağazasında geçerli olan sepette %20 indirime ek olarak, 2. ürüne %50 indirim fırsatı ile sağlığınıza yatırım yaparken bütçenizi de koruyun.

Kiperin Fırsatları

Sevgililer Günü şıklığınızı en trend modellerle tamamlayın; her tarza hitap eden tasarımları avantajla yakalayın!

Sevgililer Günü şıklığınızı en trend modellerle tamamlayın; her tarza hitap eden tasarımları avantajla yakalayın!

Modayı yakından takip edenlerin adresi Nişantaşı Shoes’da, Sevgililer Günü’ne özel seçili ürünlerde %20 indirim başladı. Göz alıcı topuklu ayakkabılardan günlük kullanımın vazgeçilmezi botlara kadar geniş bir koleksiyon sizi bekliyor. 

Nişantaşı Shoes Seçili Ürünlerde %20 İndirim

Günlük protein ihtiyacınızı en lezzetli şekilde karşılarken, her ısırıkta farklı bir aroma keşfedin!

Günlük protein ihtiyacınızı en lezzetli şekilde karşılarken, her ısırıkta farklı bir aroma keşfedin!

ProteinOcean’ın sevilen protein barlarını bir araya getiren bu karma paket, hem spor sonrası toparlanma sürecinizi destekliyor hem de tatlı krizlerinize sağlıklı bir alternatif sunuyor. Yüksek protein oranı ve düşük şeker içeriğiyle formunuzu korumanıza yardımcı olan bu barlar, gün boyu enerjinizi yüksek tutacak.

ProteinOcean Karma Protein Bar Paketi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siyah noktalara ve genişlemiş gözeneklere profesyonel bir çözümle veda edin; evde Kore cilt bakımı rutinini keşfedin!

Siyah noktalara ve genişlemiş gözeneklere profesyonel bir çözümle veda edin; evde Kore cilt bakımı rutinini keşfedin!

Cilt bakım dünyasında fenomen haline gelen 'Fiddy Metodu' için özel olarak hazırlanan bu 3’lü set, gözeneklerinizi derinlemesine temizleyerek pürüzsüz bir görünüm vadediyor. Temizleme yağı, kil maskesi ve BHA içeren ürünlerden oluşan bu kombinasyon, cildinizi yormadan arındırırken canlı bir ışıltı kazandırıyor. 

Bibimcos Fiddy Method 3’lü Gözenek Bakım Seti

Bulutların üzerinde yürüme hissini her adımda yaşayın; sportif şıklığınızı konforla tamamlayın!

Bulutların üzerinde yürüme hissini her adımda yaşayın; sportif şıklığınızı konforla tamamlayın!

Skechers’ın hafifliğiyle bilinen Skech-Lite Pro serisi, nefes alabilen dış yüzeyi ve yumuşacık taban teknolojisiyle günlük yoğun temponuzda en büyük destekçiniz olacak. 

Skechers Skech-Lite Pro Kadın Spor Ayakkabı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın