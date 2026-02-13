Bugün İndirimde Neler Var? 13 Şubat 2026 Günün Fırsatları
13 Şubat Cuma gününe, hem aşkın kokusunu hem de evin bereketini kutlayacak harika fırsatlarla başlıyoruz! Karaca’da 2 al 1 öde sürprizinden Nivea’daki 1 TL fırsatına kadar bugünün bu dev indirimlerini keşfetmeden haftayı kapatmayın!
Bu içerik 13.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Dudaklarınızda kış boyu sürecek yumuşacık bir koruma için beklenen fırsat geldi; stokları yenilemenin tam zamanı!
Miniklerin hem fiziksel gelişimini destekleyen hem de eğlenceyi sokağa taşıyan o çok fonksiyonlu yol arkadaşı!
Mutfak ve sofralarınızda Karaca şıklığını yakalarken, sepetinizdeki ürünlerin yarısı size hediye kalsın!
İmza kokunuzu %50 indirimle keşfederken, aşk dolu bir kuponla sepetinizi daha da hafifletin!
Kuaför salonu konforunu evinize taşıyın; saçlarınızı yıpratmadan şekillendirmenin en hızlı yolunu keşfedin!
Oyunlardaki hızınızı ve hassasiyetinizi profesyonel seviyeye taşırken, masanızdaki ışık şovunun kontrolünü elinize alın!
Tek bir ceketle iki farklı tarzı yakalayın; hem sokak modasına uyum sağlayın hem de Sherpa yumuşaklığıyla ısının!
Trendyol mağazasında geçerli olan sepette %20 indirime ek olarak, 2. ürüne %50 indirim fırsatı ile sağlığınıza yatırım yaparken bütçenizi de koruyun.
Sevgililer Günü şıklığınızı en trend modellerle tamamlayın; her tarza hitap eden tasarımları avantajla yakalayın!
Günlük protein ihtiyacınızı en lezzetli şekilde karşılarken, her ısırıkta farklı bir aroma keşfedin!
Siyah noktalara ve genişlemiş gözeneklere profesyonel bir çözümle veda edin; evde Kore cilt bakımı rutinini keşfedin!
Bulutların üzerinde yürüme hissini her adımda yaşayın; sportif şıklığınızı konforla tamamlayın!
