Bu Meşhur Şarkı Sözlerini Tamamlayabilir misin?
Melodisini ezbere bildiğimiz şarkıların sözlerinde bazen yanılmak mümkün. Yıllardır eşlik ettiğin bu şarkıların eksik kelimelerini bulup sözleri tamamlamaya ne dersin?
1. "Bir yanda sevdalar, bir yanda ______. Uyuyabilirsen uykulara yat."
2. "Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki _______."
3. "İstanbul bugün yorgun. Üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış. Ağlamış yine _____ akıyor."
4. "Bilmem farkında mısın? Bu _____ peşimde. Neye baksam, ne yapsam..."
5. "Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş. Sen yeni yuva kurarken beni ______ bölmüş."
6. "Kedisini, köpeğini, dolaptaki ceketini, _____ , terliğini, duvardaki resmini"
7. "Yarin gözü yüksekte benim bir kuru ____ var. Düşmanlarım nisbette behey kara vicdanlı yar."
8. "Öyle bir yol _____ ki sorma. İnandım ki sevince vardır dünya."
