Bu İlişki Bitmiş! İlişkinizi Sona Erdirmeniz Gerektiğini Gösteren İşaretler

Bir ilişkide duygusal ya da fiziksel şiddet varsa bu bir kırmızı çizgidir. Asla göz ardı edilmemesi gereken işaretlerden olan şiddet, ilişkinin bittiğinin kesin göstergesi. Şiddetin her zaman fiziksel olmasına gerek yok. Psikolojik ya da ekonomik şiddet varsa da bu ilişki sürdürülemez hale gelmiş demektir.

Çok belirgin bir başka işaret ise sadakatsizlik!

Aldatma, ilişkiye vurulacak en ağır darbelerden biri. Aldatma, ilişkide güvenin bittiğini gösteriyor. Güvenin yanında saygının da bittiğini gösteren bir şey elbette. Bazıları aldatılmayı affetse bile ilişki bu zamandan sonra tamamen değişiyor.