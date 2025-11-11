onedio
Bu İlişki Bitmiş! İlişkinizi Sona Erdirmeniz Gerektiğini Gösteren İşaretler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
11.11.2025 - 23:46

İlişkiler her zaman mutlu sonla bitmiyor. Bazen çok umutlu başlasa da zamanla o heyecanlar son bulabiliyor. Biraz daha çabalansa belki kurtarılabilir diye düşünülebilir. Ama bazı işaretler var ki bunlar varsa ilişkinin bittiğini anlayabiliriz. Bu işaretler neler bakalım mı?

Bazı işaretler tabii ki çok belirgin!

Bir ilişkide duygusal ya da fiziksel şiddet varsa bu bir kırmızı çizgidir. Asla göz ardı edilmemesi gereken işaretlerden olan şiddet, ilişkinin bittiğinin kesin göstergesi. Şiddetin her zaman fiziksel olmasına gerek yok. Psikolojik ya da ekonomik şiddet varsa da bu ilişki sürdürülemez hale gelmiş demektir.

Çok belirgin bir başka işaret ise sadakatsizlik!

Aldatma, ilişkiye vurulacak en ağır darbelerden biri. Aldatma, ilişkide güvenin bittiğini gösteriyor. Güvenin yanında saygının da bittiğini gösteren bir şey elbette. Bazıları aldatılmayı affetse bile ilişki bu zamandan sonra tamamen değişiyor.

Sürekli kavga ediliyorsa ilişkide bir şeyler bitmiş demektir.

İlişkilerde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oluyor zaten. Ama bunun daimi bir kavga haline dönmesi, büyük bir sorun. Yani en basit bir konuda bile konuşamadan kavga ediyorsanız o zaman bu ilişkide kopan bir şeyler var demek!

Partnerler sürekli birbirini eleştiriyorsa da ilişkide kopan bir şeyler var.

İlişkide partnerimizin yaptığı hoşumuza gitmeyen davranışlar ve seçimler olabilir. Ama sürekli bunu eleştirmek ve kusur bulmaya çalışmak ilişkiyi bitirmen gerektiğini gösteren bir işaret. Bu durum bir süre sonra eleştirilen partner açısından işkenceye dönebilir ve ilişkiyi devam ettirmenin anlamı kalmaz.

Güven ilişkinin temeli!

Güven olmayan bir ilişki düşünülebilir mi? Bizce düşünülemez. İlişkide partnerler birbirine güvenmiyorsa ilişki uzatmaları oynuyordur. Çünkü güvenin olmadığı yerde kıskançlıklar ve şüpheler başlar. Kimse böyle sürekli şüphe duyacağı bir ilişkide olmak istemez doğal olarak.

Dünyaya aynı pencereden bakabiliyor musunuz?

İlişkiye başlarken buna pek dikkat edilmez. Balayı gibi geçen ilk aylarda kimse gelecek planlarını konuşmak istemez. Ama ilişki ilerledikçe ve iş ciddileştikçe eğer gelecek planları uymuyorsa bu büyük bir sorun haline gelecektir.

Saygının kaybolması, ilişkinin sonunun başlangıcı!

İlişkide saygının bitmesi demek onarılmayacak bir yere girmek demek. Saygısızlığın olduğu bir ilişkide yer almak mümkün değil. Partnerinin sana saygı duymaması ya da senin ona saygı duymaman aranızda bir şeylerin bittiğini gösteriyor.

Bu ilişkide sen tek başına mısın?

Bir ilişkide olmanın en güzel yanı yanında sürekli birinin olması değil mi? Ama sen ilişkide sürekli yalnızsan o zaman bu, pek ilişki gibi durmuyor... Partnerin fiziki olarak yanında olsa bile duygusal olarak yanında değilse o zaman ilişkiyi devam ettirmenin çok da anlamı yok!

Artık bu ilişki için çabalamıyor musun?

İlişkinin sence çabalayacak bir yanı yoksa ilişki zaten çoktan bitmiş demektir. Senin ya da partnerinin ilişkiyi düzeltmek ya da kurtarmak için bir çabanız yoksa o zaman ortada ilişkinin olmadığını söylemek de yanlış olmaz.

İlişki artık sana mutlu hissettirmiyorsa sona gelinmiş olunabilir.

İlişkilerimizde mutlu olmak isteriz doğal olarak. Ama içinde bulunduğun ilişki her geçen gün seni daha da mutsuz hissettiriyorsa o zaman bitirmenin zamanı gelmiş de geçiyor olabilir.

İlişkide kendini kaybetmek diye bir şey var!

İlişkin var diye kendin olmaktan vazgeçiyorsan bu ilişkinin uzun vadeli olmayacağı daha başından bellidir. İlişki devam ederken artık kendini tanıyamıyorsan ve ilişki içinde kendini kaybettiysen o zaman bu ilişkiden kurtulman gerek!

