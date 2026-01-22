onedio
Bu Genel Kültür Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
22.01.2026 - 15:01

Bu test “genel kültürüm fena değildir” diyenleri biraz terletecek türden. Ezber bilgiyle değil; detay, dikkat ve kavramsal hakimiyetle ilerleyen sorular seni bekliyor. Tarihten felsefeye, bilimden sanata uzanan bu yolculukta her soru küçük bir tuzak, her doğru cevap mini bir zafer. Eğer zihinsel kondisyonuna güveniyorsan, bu test tam sana göre.

