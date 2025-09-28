Bu Davranışları Yapıyorsa O Sana Kesin Aşık Demektir!

Bazen, o özel kişinin davranışlarından, seninle aynı duyguları paylaştığını düşünebilirsin. Ancak, bu sadece bir tahmin, belirsiz bir his. Her ne kadar kalbin aşkın heyecanıyla çarpsa da, emin olmanın bir yolu yok. Belki de o kişi duygularını bastırıyor, belki de senin ilk adımı atmanı bekliyor. İçinde bulunduğun bu belirsizlik durumu, aşkın en karmaşık ve bir o kadar da heyecan verici yanıdır. Biraz daha gözlem yap, belki de işler sandığından daha hızlı gelişecek. Belki de o özel kişi, seninle aynı duyguları paylaşıyor ama bunu ifade etmek için doğru zamanı bekliyor. Belki de o, seninle aynı heyecanı yaşıyor, aynı belirsizliklerle boğuşuyor.