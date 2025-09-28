onedio
Bu Davranışları Yapıyorsa O Sana Kesin Aşık Demektir!

Sena Erdoğdu
28.09.2025 - 15:04

Aklın karmakarışık, kalbin pır pır. Onun sana karşı ne hissettiğini çözmeye çalışıyorsun ama net bir cevap yok. Merak etme, yalnız değilsin. Aşkın dili bazen kelimelerden çok davranışlardır. Ve bazı davranışlar vardır ki… gizlemek imkansızdır! Peki o kişi sana gerçekten aşık mı? Bazı ipuçları var ki gözden kaçırırsan büyük resmi göremezsin.

O bu davranışlardan hangilerine sahip?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

İlgisi var ama henüz emin değiliz...

Bazen, o özel kişinin davranışlarından, seninle aynı duyguları paylaştığını düşünebilirsin. Ancak, bu sadece bir tahmin, belirsiz bir his. Her ne kadar kalbin aşkın heyecanıyla çarpsa da, emin olmanın bir yolu yok. Belki de o kişi duygularını bastırıyor, belki de senin ilk adımı atmanı bekliyor. İçinde bulunduğun bu belirsizlik durumu, aşkın en karmaşık ve bir o kadar da heyecan verici yanıdır. Biraz daha gözlem yap, belki de işler sandığından daha hızlı gelişecek. Belki de o özel kişi, seninle aynı duyguları paylaşıyor ama bunu ifade etmek için doğru zamanı bekliyor. Belki de o, seninle aynı heyecanı yaşıyor, aynı belirsizliklerle boğuşuyor.

O sana resmen aşık!

Bu kişi, kalbinin en derin köşelerinde sana olan bağlılığını saklıyor. Seninle konuşurken, gözlerindeki ışıltıyı göz ardı etmek imkansız. Bu ışıltı, bir yıldızın parlaklığına meydan okuyor ve adeta 'Aşk burada!' diye haykırıyor. Onunla sohbet ederken, seninle ilgili en ufak ayrıntıları bile hatırladığını fark ediyorsun. Bu, seninle olan her anını kıymetli bir hazine gibi sakladığını gösteriyor. Sürekli olarak seninle zaman geçirmek, onun için en büyük mutluluk kaynağı. Seninle birlikte olduğu her an, onun için bir bayram havası yaratıyor. Bu, onun seninle olan bağını ve seninle ne kadar çok zaman geçirmek istediğini açıkça ortaya koyuyor.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
