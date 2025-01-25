Bu Davranışlara Göre O Senin Aklından Çıkmıyor mu?

Artık onu eskisi gibi düşünmediğin ayan beyan ortada. O ilk günlerdeki heyecanın, o gözlerinde parıldayan aşkın izini bulmak neredeyse imkansız. Belki de zamanla değişen duyguların, belki de hayatın getirdiği karmaşanın etkisi bu. Eskiden onunla geçirdiğin her anı iple çekerken, şimdi aynı heyecanı, aynı tutkuyu hissetmiyorsun. Onunla geçirdiğin zamanlar artık eskisi gibi değil, eskisi gibi hissetmiyorsun. Bu durum belki de senin de canını sıkıyor, belki de bu durumdan oldukça rahatsız oluyorsun. Ancak ne olursa olsun, artık onu eskisi gibi düşünmüyorsun. Bu durumun nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya çalışmak yerine, belki de bu durumu kabullenmek ve ona göre hareket etmek daha doğru olabilir. Unutma ki, duyguların ve düşüncelerin değişebilir, bu tamamen normal bir durum. Önemli olan, bu durumu kabullenmek ve ona göre hareket etmektir.