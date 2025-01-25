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Bu Davranışlara Göre O Senin Aklından Çıkmıyor mu?

Bu Davranışlara Göre O Senin Aklından Çıkmıyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
25.01.2025 - 15:31

Kimi zaman bir rüya gibi gelir, kimi zaman ise bir kabusa dönüşebilir. Bir aşkı unutmak, özellikle de kalbinizin derinliklerine işlemişse, kolay bir süreç olmayabilir. Bir aşkı unutmak, bir yandan da onu kalbinizden atmaktır. Bu, birçok insan için zorlu bir süreç olabilir. Ancak unutmayın, her aşk hikayesi kendine özgüdür ve her birinin sonu da farklıdır. Belki de sizin hikayeniz, kalbinizin derinliklerinde saklı olan bir aşkla başlamıştır. Ve belki de bu aşk, hala kalbinizin bir köşesinde yerini koruyor.

Onu Kalbinden Atamadın mı?

Haydiiii!

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Sen bu davranışlardan hangilerine sahipsin?

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Sen onu artık eskisi gibi düşünmüyorsun!

Artık onu eskisi gibi düşünmediğin ayan beyan ortada. O ilk günlerdeki heyecanın, o gözlerinde parıldayan aşkın izini bulmak neredeyse imkansız. Belki de zamanla değişen duyguların, belki de hayatın getirdiği karmaşanın etkisi bu. Eskiden onunla geçirdiğin her anı iple çekerken, şimdi aynı heyecanı, aynı tutkuyu hissetmiyorsun. Onunla geçirdiğin zamanlar artık eskisi gibi değil, eskisi gibi hissetmiyorsun. Bu durum belki de senin de canını sıkıyor, belki de bu durumdan oldukça rahatsız oluyorsun. Ancak ne olursa olsun, artık onu eskisi gibi düşünmüyorsun. Bu durumun nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya çalışmak yerine, belki de bu durumu kabullenmek ve ona göre hareket etmek daha doğru olabilir. Unutma ki, duyguların ve düşüncelerin değişebilir, bu tamamen normal bir durum. Önemli olan, bu durumu kabullenmek ve ona göre hareket etmektir.

Sen onu aklından çıkaramıyorsun!

Bir saniye bile aklından çıkmayan o kişi... İşte bu, kalbinin derinliklerinde yer edinmiş o özel insan. Onu düşünmeden geçirdiğin bir an bile yok. Belki bir şarkı, belki bir film sahnesi, belki de sokakta gördüğün bir çift... Her şey seni ona götürüyor. Onunla geçirdiğin zamanlar, paylaştığınız anılar, birlikte yaşadığınız heyecanlar... Her biri aklının bir köşesinde duruyor, seni ona doğru çekiyor. İşte bu, aşkın ve özlemin en saf hali. Birini aklından çıkaramamak, onunla dolu dolu bir hayat hayal etmek. Bu duyguyu herkes bir kez dahi olsa yaşamıştır. Ve işte sen de şu anda tam olarak bunu yaşıyorsun. Birini, her anını, her detayını aklından çıkaramıyorsun.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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