Bu Davranışlara Göre O Senin Aklından Çıkmıyor mu?

Bir saniye bile aklından çıkmayan o kişi... İşte bu, kalbinin derinliklerinde yer edinmiş o özel insan. Onu düşünmeden geçirdiğin bir an bile yok. Belki bir şarkı, belki bir film sahnesi, belki de sokakta gördüğün bir çift... Her şey seni ona götürüyor. Onunla geçirdiğin zamanlar, paylaştığınız anılar, birlikte yaşadığınız heyecanlar... Her biri aklının bir köşesinde duruyor, seni ona doğru çekiyor. İşte bu, aşkın ve özlemin en saf hali. Birini aklından çıkaramamak, onunla dolu dolu bir hayat hayal etmek. Bu duyguyu herkes bir kez dahi olsa yaşamıştır. Ve işte sen de şu anda tam olarak bunu yaşıyorsun. Birini, her anını, her detayını aklından çıkaramıyorsun.