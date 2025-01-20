onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Yaparım/Yapmam Testine Göre Eski Sevgiline Takıntılı mısın?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Eski Sevgiline Takıntılı mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
20.01.2025 - 15:01

Eski aşklar ve evki hisler... Hepsi belki henüz çok taze belki de üzerinden çoooook uzun zaman geçti. Aklına sürekli olarak düşen eski sevgilin sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Onunla aranda bitmeyen şeyler olabilir bu da senin onu sürekli anmana sebep verebilir. 

Yaparım/Yapmam Testine Göre Eski Sevgiline Takıntılı mısın?

Haydiiii!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarını gizlice takip ederim.

2. Eski sevgilime fake hesaptan mesaj atarım.

3. Eski sevgilimin takip ettiği her yeni insana bakarım.

4. Eski sevgilimin yeni sevgilisini rahatsız ederim.

5. Eski sevgilimin en yakın arkadaşlarıyla hala iletişimde kalırım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Eski sevgilimin telefon numarasını kaydedip, ihtiyaç duyduğumda ararım.

7. Eski sevgilimle eski ilişkimizle ilgili konuşmak isterim.

8. Eski sevgilimi kıskandırmak için başkalarıyla takılırım.

9. Eski sevgilim beni unutmasın diye sürekli gözünün önünde olurum.

10. Eski sevgilimle tekrar barışmak için her şeyi yaparım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen eski sevgiline takıntılısın!

Sen eski sevgiline takıntılısın! Sürekli onunla ilgili düşünceler içinde kayboluyorsun, geçmişteki anılar sürekli aklını kurcalıyor. Onunla yaşadığın güzel anlar bir şekilde hep zihninde dönüp duruyor, hatta bazen şimdi olduğun yeri, gittiğin yolu, çevrendeki insanları bile eski sevgilinin varlığıyla ölçüyorsun. O kişiyle yaşadığın her şeyin, ne kadar iyi ya da kötü olursa olsun, seni hala etkilemesine izin veriyorsun. Onun peşinden gitmeye, geçmişi tekrar canlandırmaya ya da eski duyguları tekrar yaşatmaya çalışıyorsun. Bu takıntı, seni şu anki hayatından, gerçeklikten ve ilerlemekten alıkoyuyor. O eski ilişkiyi sürekli kafanda yeniden şekillendiriyor, çözülmemiş duygusal yaralarına takılıp kalıyorsun. Hâlâ o kişiye bağlanmanın, eski duyguları hatırlamanın ya da geçmişi tekrar yaşamanın bir anlamı olmadığını belki de en iyi sen biliyorsun. Ama buna rağmen takıntın devam ediyor ve bu durum, sana hem ruhsal olarak hem de duygusal olarak zarar vermeye başlıyor.

Sen eski sevgiline takıntılı değilsin!

Sen eski sevgiline takıntılı değilsin! Belki zaman zaman geçmişte yaşadığınız anılar aklına geliyor, o günlerdeki hisler bir anda uyanıyor. Ancak bu, bir takıntıdan çok, geçmişe dair normal bir nostalji duygusu. Geçmişinle barış yapmışsın ve o eski ilişkiyi bir zamanlar yaşadığını kabul ediyorsun, ama artık onun seni yönlendirmesine izin vermiyorsun. Eski sevgilinin hatırlanması, hayatını şu anki halinden daha değerli ya da anlamlı yapmıyor. Sen, zamanla olgunlaşan ve ilerleyen bir insansın; geçmişin seni bugünden, mevcut duygularından ya da hedeflerinden uzaklaştırmıyor. Duygusal bir yük olarak taşımıyor, aksine geçmişte öğrendiklerinle daha güçlü bir şekilde ilerliyorsun. O ilişki sona erdi ve artık sadece bir anı, bir tecrübe olarak yerini alıyor, seni bugünden alıkoyacak bir güç bulamıyor. Takıntılı olmak, birinin hayatını tamamen esir almak ve ondan ayrılmamak demekken, sen eski sevgilinin varlığını kabul ettin ve hayatını kendi yolunda, sağlıklı bir şekilde sürdürebiliyorsun. Bu, aslında büyüdüğünün ve duygusal olarak sağlıklı bir noktaya geldiğinin en büyük göstergesi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın