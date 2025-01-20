Yaparım/Yapmam Testine Göre Eski Sevgiline Takıntılı mısın?
Yaparım/Yapmam Testine Göre Eski Sevgiline Takıntılı mısın?
Eski aşklar ve evki hisler... Hepsi belki henüz çok taze belki de üzerinden çoooook uzun zaman geçti. Aklına sürekli olarak düşen eski sevgilin sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Onunla aranda bitmeyen şeyler olabilir bu da senin onu sürekli anmana sebep verebilir.
Yaparım/Yapmam Testine Göre Eski Sevgiline Takıntılı mısın?
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarını gizlice takip ederim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Eski sevgilime fake hesaptan mesaj atarım.
3. Eski sevgilimin takip ettiği her yeni insana bakarım.
4. Eski sevgilimin yeni sevgilisini rahatsız ederim.
5. Eski sevgilimin en yakın arkadaşlarıyla hala iletişimde kalırım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Eski sevgilimin telefon numarasını kaydedip, ihtiyaç duyduğumda ararım.
7. Eski sevgilimle eski ilişkimizle ilgili konuşmak isterim.
8. Eski sevgilimi kıskandırmak için başkalarıyla takılırım.
9. Eski sevgilim beni unutmasın diye sürekli gözünün önünde olurum.
10. Eski sevgilimle tekrar barışmak için her şeyi yaparım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen eski sevgiline takıntılısın!
Sen eski sevgiline takıntılı değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın