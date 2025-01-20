Yaparım/Yapmam Testine Göre Eski Sevgiline Takıntılı mısın?

Sen eski sevgiline takıntılı değilsin! Belki zaman zaman geçmişte yaşadığınız anılar aklına geliyor, o günlerdeki hisler bir anda uyanıyor. Ancak bu, bir takıntıdan çok, geçmişe dair normal bir nostalji duygusu. Geçmişinle barış yapmışsın ve o eski ilişkiyi bir zamanlar yaşadığını kabul ediyorsun, ama artık onun seni yönlendirmesine izin vermiyorsun. Eski sevgilinin hatırlanması, hayatını şu anki halinden daha değerli ya da anlamlı yapmıyor. Sen, zamanla olgunlaşan ve ilerleyen bir insansın; geçmişin seni bugünden, mevcut duygularından ya da hedeflerinden uzaklaştırmıyor. Duygusal bir yük olarak taşımıyor, aksine geçmişte öğrendiklerinle daha güçlü bir şekilde ilerliyorsun. O ilişki sona erdi ve artık sadece bir anı, bir tecrübe olarak yerini alıyor, seni bugünden alıkoyacak bir güç bulamıyor. Takıntılı olmak, birinin hayatını tamamen esir almak ve ondan ayrılmamak demekken, sen eski sevgilinin varlığını kabul ettin ve hayatını kendi yolunda, sağlıklı bir şekilde sürdürebiliyorsun. Bu, aslında büyüdüğünün ve duygusal olarak sağlıklı bir noktaya geldiğinin en büyük göstergesi.