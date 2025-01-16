Bir Hayvan Seç, Yüzde Kaç Anksiyete Duygusu Taşıyorsun Söyleyelim!
Bir Hayvan Seç, Yüzde Kaç Anksiyete Duygusu Taşıyorsun Söyleyelim!
Belirsiz bir şekilde yaşadığımız içsel sıkıntılar ve huzursuzluklar, daha ileri boyuta taşınıp psikolojimize zarar veren durum bozuklukları anksiyete olarak adlandırılır. Kendimizi ne kadar bir şeyler için zorlarsak, belki de o kadar sonuç alamayız. Güvenli alanımızdan çıkamadığımız ve her an olumsuzluklar içinde kalmamız, anksiyete seviyemizi arttırabilir. Bir hayvan seç, yüzde kaç anksiyeteye sahipsin söyleyelim!
Haydi!
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Bir hayvan seçer misin?
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Senin %10 anksiyeten var!
Senin %70 anksiyeten var!
Senin %80 anksiyeten var!
Senin %30 anksiyeten var!
Senin %50 anksiyeten var!
Senin %90 anksiyeten var!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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