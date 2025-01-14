Bilinçaltı, zihnimizin derinliklerinde saklanan ve genellikle farkında olmadığımız bir alan. Ancak bu alan, kişiliğimizin, davranışlarımızın ve hatta zayıflıklarımızın anahtarı olabilir. Belki de bu zayıflığı bilerek, onu güçlü bir noktaya dönüştürebilirsin. Ya da belki de bu zayıflığı kabul ederek, onunla daha iyi başa çıkabilirsin.

Bilinçaltı Testine Göre En Büyük Zayıflığın Ne?

Haydiiii!