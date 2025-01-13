Sizin Aşkınız Hangi Doğa Olayına Benziyor?
Sizin Aşkınız Hangi Doğa Olayına Benziyor?
Belki de aşkınız, güneşin ufka veda ettiği ve gökyüzünü kızıl tonlarıyla boyadığı bir gün batımı kadar romantik ve büyüleyici. Ya da belki de, kışın ortasında düşen ilk kar tanesi kadar saf ve masum. İçinizi ısıtan bir şömine ateşi kadar tutkulu olabilir, belki de bir gökkuşağı kadar renkli ve çeşitli.
Sizin Aşkınız Hangi Doğa Olayına Benziyor?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Aşkınızı tanımlarken hangi kelimeyi seçersiniz?
4. Aşkınızın en belirgin özelliği nedir?
5. Birlikte yaşadığınız en unutulmaz an hangisidir?
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6. Aşkınızın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?
7. Aşkınızın en zor yönü nedir?
8. Son olarak ondan vazgeçmek senin için zor mu?
Fırtına
Güneşli hava
Volkanik patlama
Yağmur
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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