Bu Çiçeklerin İsmini Bulabilecek misin?
Bu Çiçeklerin İsmini Bulabilecek misin?
Bugünkü konumuz, doğanın bize sunduğu en güzel renk cümbüşü ve mis kokulu hediye: çiçekler. Hepimiz çiçek severiz kimimiz özel günlerde almayı kimimiz o çiçekleri büyütmeyi... Renkli ve her ortamı güzelleştiren çiçeklere sen ne kadar hakimsin?
Haydiii!
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1. Bu çiçeğin ismini biliyor musun?
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2. Bu çiçeğin ismini biliyor musun?
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4. Bu çiçeğin ismini biliyor musun?
5. Bu çiçeğin ismini biliyor musun?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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