Alter Egonda Hangi Ünlü Yatıyor?
Alter Egonda Hangi Ünlü Yatıyor?
Alter ego, kişinin kendi kimliği dışında da karakterler barındırmasıdır. Her zaman her yerde aynı karakteri sergileyemeyiz. Yakınlarımıza karşı davranışımız, yeni tanıştığımız insanlara göre çok daha farklıdır. Bazen ani çıkışlarımız bazen ise duygu değişimlerimiz farklı bir karakterimizi ortaya çıkarabilir. Peki senin alter egonda hangi ünlü yatıyor?
Haydiiii!
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1. Dışarıda yağmur yağıyor, evde keyif yapmalısın. Ne yapıyorsun?
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2. Günlük rutininde en çok hangi aktiviteye zaman ayırıyorsun?
3. En sevdiğin renk nedir?
4. Günü bitirirken nasıl bir ruh halindesin?
5. Sen neye tahammül edemezsin?
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6. İlişkilerinde baskın biri misin?
7. Bir etkinlikte hangi tarz kıyafetle öne çıkarsın?
8. Son olarak özgür ruhlu musun?
Seda Sayan
Müge Anlı
Yıldız Tilbe
Nil Karaibrahimgil
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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